Krems: Sie hat sofort „Ja“ gesagt!

Der erste Schritt für eine glückliche gemeinsame Zukunft ist also getan. Aber was stecken sich Paare da eigentlich an die Finger?

Trauringe sind Ausdruck des persönlichen Lebensgefühls und einer einzigartigen Liebesbeziehung. Der Niederösterreichische Juwelier berät Sie und findet mit Ihnen gemeinsam den perfekten Trauring für Ihren „großen Tag“.

Zeitlos, klassisch und ganz individuell abgestimmt. Das sind die beliebtesten Eigenschaften für Trauringe. Der Niederösterreichische Juwelier kennt die Trends und kann Sie umfassend beraten. Von schlicht bis kreativ und vor allem individuell sollen die Trauringe sein.

Das gilt auch für die Gravur im Ring. Auch hier ist vieles möglich. Das kann auch durchaus der Ort des Antrags oder des Kennenlernens sein.