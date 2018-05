Konsequent! Sammler startet mit erstem Werk

Man liest es oft: „Ich habe mit einem Bild angefangen“. Wahlweise gehen diese Geschichten dann damit weiter, dass Millionenwerte angehäuft wurden oder eine große Kunstsammlung mit dem Namen des vormaligen Besitzers verbunden wird. Und sie stimmen, diese Geschichten. Sie ereignen sich auch täglich neu, wenn sich jemand für ein Kunstwerk entscheidet, das ihn anspricht.

Der erste Thonet-Sessel, eine Lithographie, die Gouache oder auch eine Psyche – allein diese Bezeichnungen drücken schon das Besondere aus.

„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, hat es Pablo Picasso einmal zusammengefasst und treffender kann man es nicht formulieren, was eine erste Erwerbung beim Nö. Kunst- und Antiquitätenhandel bewirkt.

Wann immer Sie wollen und können, fügen Sie nun Ihrer Sammlung etwas hinzu. Denn es sind Kleinode, die keine Verwendung haben wie all die herkömmlichen Gegenstände um uns. Wohl aber erfüllen sie einen Zweck, nämlich Sie zu erfreuen. Und natürlich legen sie auch an Wert zu. Vertrauen Sie dem Experten!

Ihr Nö. Kunst- und Antiquitätenhandel – Ihr Partner beim Sammlungsaufbau