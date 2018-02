t o p F I T

1. RAX∙WINTER∙CHALLENGE Zückt eure Stöcke, ihr Frischlufthungrigen. Bei diesem schweißtreibenden Wettbewerb kämpfen Skitour- und Schneeschuh-Fans um den Sieg. Rundumprogramm: Frühschoppen, Schneeschuh-Weitwerfen, Après-Party. Und bevor jemand beschwipst über die Piste kugelt, übernachtet er lieber gleich hier oben.

Raxalm-Berggasthof/NÖ, 18. Februar, ab 7.45 Uhr,

Info 0 26 66/522 95, Anm. unter info@wsv-prein.at

VCM∙WINTERLAUFEN Egal, ob grimmig kalt oder frühlingshaft – eine lange Unterhose hilft zur Not, um beim Vorbereitungstraining für den Vienna City Marathon im April fit zu sein. Motivierend: Konditionsabhängig können Sie auch erst während des Laufs zwischen den Distanzen wählen.

Also, gemma’s an ...

Prater Hauptallee, Wien 2, 11. März, 10 Uhr,

Online-Anmeldung unter www.winterlaufserie.at

Foto: NILS KAHLE/Istockphoto EIS∙ZEIT Fische, Frösche, Schlangen – mit Fackeln in der Hand dem Naturparkranger hinterher wagen wir uns über die Natureisfläche. Denn er weiß, wo kleine Wasserbewohner während der Winterzeit Ruhe finden. Vergnügen bereitet auch der Abschluss: Steckerlbrotgrillen am Lagerfeuer. Ach, wie wohlig warm das knistert ...

Erlebnisraum Weissensee/Ktn., 20./27. Februar,

6. März, 17 Uhr, Anm. 0 47 13/22 20, www.weissensee.com

GOURMET∙IM∙SCHNEE Während die schneeschuhstapfenden Teilnehmer gehörig ins Schwitzen kommen, scheppern schon die Reindln auf der Feldpannalm. Ein deftiges Holzknecht-Gericht überm Lagerfeuer ist die Belohnung für die Plagerei. Der Sennereiführung folgt eine fidele Rodelpartie ins Tal zurück.

Skischulbüro Krainer, Bad Kleinkirchheim/Ktn.,

24. Februar, 1./15. März, 9.30 Uhr,

Anm. 0 42 40/82 12, www.berggeniesser.at

www.badkleinkirchheim.com

Foto: Albertina

YOGA∙IM∙MUSEUM Um für Kunst aufnahmefähig zu sein, bereitet uns Miss Yoga mit „Vinyasa Flow“-Übungen vor. Fließende Bewegungen gehen in gehaltene über, und die Museumsluft bringt Ruhe in den Atem. Bitte bereits im Yoga-Style erscheinen. Auch für Anfänger.

Musensaal der Albertina, Wien 1, 17. März, 14. April, 8.30-9.45 Uhr, Online-Anm. unter Miss Yoga Sabine Harbich

Foto: /DAIMLER AG/WWW.MERCEDES-BENZ.DE/DRIVING-EVENTS OFFROAD∙EXPERIENCE Rutschpartie auf dem Selbstfahrparcours: Eisige Schneefahrbahn, Riesenschlaglöcher und Steilhänge – die Skier können getrost im Abstellkammerl verweilen, denn anstatt auf zwei Brettern bezwingen PS-Süchtige auf vier Rädern das zerklüftete Steinbruchgelände.

Hartsteinwerk/Mercedes Benz, Oberndorf/Tirol, bis 4. März,

Anm. 0699/112 02 103, www.offroad-kitzbuehel.com

BÄREN∙TRAIL A heilige Ruah: Wer auf Urwald steht, muss keine Weltreise tun. Entlang des Vier-Tages-Trekkingweges wandern Naturjunkies vorbei an mächtigen Schluchten, unterirdisch brodelnden Wasserfällen und tiefgrün mit Moos überzogenen Felsen.

Arbesbach, Altmelon und Rappottenstein/NÖ,

Info 0 28 13/76 04, www.baerentrail.at

k r e a t i v W E R K S T A T T

Foto: Eva-Katalin/Getty Images/iStockphoto KAFFEE∙PAUSE Nach den oft pflegeaufwendigen Espressomaschinen erlebt der gute, alte Filterkaffee wieder einen Hype. Röstmeister Nikolaus Hartmann verrät die Basics rund um Mühle, Wasser und Temperatur. Und wenn er dann nah an den Geschmack eines frischen Espressos aus Italien kommt, lassen wir den Kaffeeduft öfter durchs Heim ziehen.

Süssmund Hofrösterei, Schloss Walpersdorf/NÖ,

23. Februar, 16-19 Uhr, Anm. unter hello@suessmund.at

www.suessmund.at

Foto: Geoff Dann/Stocker Verlag HÄKEL∙TIERE Einfach zum Liebhaben: Teddys, Haserln oder Hunde – die Autorin stellt 25 ihrer Lieblings-Häkeltiere vor. Anhand der detaillierten Anleitung können auch Häkeleinsteiger zur Nadel greifen. Wetten, Sie möchten dann keines Ihrer herzigen Werke verschenken?

„Kuschelweiche Häkeltiere“ von Emma Brown,

Foto: www.stocker-verlag.com KIRIGAMI Schickt der Himmel zu wenig Weiß, lassen wir „Schneeflocken aus Tiermotiven“ tanzen. Bei diesem Mix aus Scherenschnitt und Origami-Falttechnik entstehen Motive von Hirschen bis zum Babyelefanten, nachzumachen anhand dieser 100 Vorlagen für Kinder ab drei und kunstvolle Schnippsler.

„Kirigami“ von Marion T. Nichols,

l a n d L E B E N

FOTO∙WETTBEWERB Vogelkino: Weichfutter- oder Körndlfresser? Je vielfältiger das Futterangebot, desto bunter die Vogelschar. In meinem Garten, hoch oben in der Kirschbaumkrone, jagen die kecken Eichkatzerln oft die flatternden Stammgäste von der reichgedeckten Tafel. Schicken Sie ein Foto vom Treiben rund um Ihr Vogelhaus. Das schönste gewinnt!

Naturschutzbund, Online-Einsendeschluss: 28. Februar,

Info 0662/64 29 09, naturschutzbund.at/vogelfuetterung-im-winter

Foto: drakuliren/Getty Images/iStockphoto JUNGWEIN∙PRÄSENTATION Neben dem vielfältigen Weinangebot der Brunner Winzer gilt der „Pfeaschawein“, ein cuvéetierter Grüner Veltliner, als süffige Neuheit. Schlemmen Sie ausgiebig am Heurigenbuffet, damit die Promille nicht zu sehr die Sinne vernebeln.

Heeresbekleidungsanstalt, Brunn am Gebirge/NÖ, 20. Februar, 16-22 Uhr,

www.weinbauverein-brunn.at/jungweinpraesentation

Foto: iStockphoto/Gualtiero Boffi p a n o R A M A

CHAMPAGNER∙DINNER Hie und da müssen wir unseren Hunger nach Exklusivität stillen. Eine Expertin, die uns perlweise den Geschmack von Luxus näherbringt, begleitet das auf den Champagner abgestimmte 4-Gang-Menü.

Piper-Heidsieck @ KHM/Kuppelhalle, Wien 1, 22. Februar, 18.30 Uhr,

Res. 05 08 76-1001, www.genussimmuseum.at

AUSTRIAN·BOAT·SHOW Warum das Ersparte auf dem schlecht verzinsten Sparbuch parken? Von der Luxusyacht bis zum Schlauchboot oder der Tauchausrüstung – jeder

kann seinen Traum verwirklichen.

Messegelände, Tulln/NÖ, 1. bis 4. März,

10-18 Uhr, www.messe-tulln.at

TAG∙DER∙OFFENEN∙FLASCHEN Im berstend vollen Kühlschrank stehen über 30 Bierspezialitäten aus aller Welt zum Verkosten bereit. Tipp: Die erworbenen Bier-Jetons können am bereitgestellten Roulette-Tisch von Casinos Salzburg mit Fortunas Beistand vermehrt werden. Weiters: Spezialführungen durch den Verkostungskeller. Prost!

Stiegl-Brauwelt, Sbg., 20. April, ab 17 Uhr, www.stiegl.at

WIENER∙WALZER∙BIM Zum Mitsingen und Schunkeln animiert die musikalische Fahrt in einer historischen Garnitur. Im Vorbeifahren lernen Sie die Wirkungsstätten der Strauss-Dynastie kennen. Führung durchs Strauss-Museum zum Ausklang.

Haltestelle Karlsplatz/Otto-Wagner-Pavillon, Wien 1, 24. Februar,

24. März, 14. April, 26. Mai, 16. Juni, 15 Uhr,

Res. 0664/456 12 48, www.wienerwalzerbim.at

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne

HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

www.hollyshirt.at

Foto: Ruth Kaiser/MAN RAY TRUST/Bildrecht, Wien, 2017/18 k u l T O U R

MAN∙RAY Der Künstler erlangte vor allem durch seine Fotoporträts Berühmtheit. Diese Ausstellung möchte den Besuchern Man Ray als Universal-Künstler vorstellen und richtet ihr Augenmerk auf seine weniger bekannten Werke, wie Gemälde, Collagen und experimentellen Film.

Kunstforum, Wien 1, bis 24. Juni, www.kunstforumwien.at

29∙WELTTAG∙DER∙FREMDENFÜHRER Die Wienkenner huldigen ihrer schönen Stadt mit zahlreichen Innen- und Außentouren – auch in Fremdsprachen, für Kinder und Erwachsene. Eintritt frei.

Weltmuseum, Wien 1, 18. Februar,

Info & Anm. 01/330 35 45-0, www.guides-in-vienna.at

Foto: Franz Kreis POOL∙PERFORMANCE Heut’ tauchen wir nicht ins Wasser, sondern baden in Poesie. Als Badewaschl fungiert Performer Oleg Soulimenko und lässt wohltemperierte Szenen aus Musik, Tanz und Taucherei durchs gesamte Areal plätschern. Badeschlapfen nicht vergessen!

brut im Jörgerbad, Wien 17, 18. Februar, 19.30 Uhr,

Foto: Courtesy of the artist and Gladstone Gallery/New York and Brussels SHIRIN∙NESHAT Die preisgekrönte, iranische Filmemacherin und Fotografin widmet ihre Arbeiten speziell Frauen in muslimisch geprägten Gesellschaften. Die Ausstellung „Frauen in Gesellschaft“ thematisiert die wichtigsten ihrer Werke.

Neue Galerie Graz/Stmk., bis 22. April,

Info 0316/80 17-0, www.museum-joanneum.at

SUPER∙TRAMPS Es gibt immer einen Weg, nur das Ziel liegt oft verborgen. Bei dieser neuen Tour „Wien – mein giftiger Gürtel“ führt der ehemals obdachlose Ex-Junkie Florian durch die düsteren Gegenden Wiens und lässt an seiner berührenden Lebensgeschichte teilhaben.

Supertramps, Wien, jeden Sa, 14 Uhr,

Anm. 0660/773 43 22, www.supertramps.at/wien-mein-giftiger-guertel

Foto: Volkmar Weiss WHY∙SO∙SERIOUS? Wer im Hotel nicht nur die Zeit verschlafen will, ist hier gut aufgehoben. Ohne einzuchecken erfreuen sich die Besucher an der traditionellen Weihnachtsausstellung diverser Fotografen (Bild: Volkmar Weiss), Kurator Gebhart de Koekkoek. Hungrige entspannen im Restaurant.

Hotel am Brillantengrund, Wien 7, bis 28. Februar,

www.brillantengrund.com

Foto: Kunstsupermarkt/Anna Gertrud Wenning KUNST∙SUPERMARKT Aquarelle, Acryl- und Ölbilder bis hin zu Kleinskulpturen - wer noch immer kein passendes Weihnachtsgeschenk gefunden hat, der kann hier sein Glück versuchen. Österreichische und internationale Künstler stellen mehr als 6.000 Werke zu leistbaren Preisen aus. Heuer mit dabei: Fotoarbeiten von Neil Curtis (Performancekunst - Bemalung männlicher Körper).

Mariahilfer Straße 103, Wien 6, bis 17. Februar, Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr,

Hotline 0664/739 74 399, www.kunstsupermarkt.at

KOSCHERES∙WIEN Schon einmal gefillten Fisch genossen? Bei dieser Lokal-Tour mit einer Vielfalt an Kostproben geben Ihnen die Gourmet-Guides Ezzes in Sachen koscheres Essen und jüdische Traditionen.

GTOUR Genusstouren, Termine nach Vereinbarung, www.gtours.at

Foto: Andrea Loux SINNES∙RAUSCH Nur nicht den Kopf verdrehen lassen: In „Alice verdrehte Welt“ wird das Publikum selbst zum Performer und stößt vom Theaterkeller bis zu den Dachböden auf fantastisch-absurde Objekte von 30 internationalen Künstlern.

OÖ Kulturquartier, Linz, bis 2. April,

www.sinnesrausch.at

Foto: Bristol, Vienna/Marion Hofer SALON∙OPÉRA Künstlergespräche: In welthaltiger Umgebung geben die Opernstars live Einblicke in die aktuellen Premieren. 23. Februar 2018: „Ariodante“ von Georg Friedrich Händel. Unter dem Kennwort freizeit erhalten die Besucher 5 € Rabatt. Dazu: ein Glas Sekt, Canapés und Petit-Fours.

Hotel Bristol, Wien 1, 16 Uhr, Anm. 01/515 16- 6100,

k i n d e r W E L T

CINDERELLA Diese Opernfassung des viel geliebten Märchens entspringt der Feder der talentierten 12-jährigen Geigerin, Pianistin und Komponistin Alma Deutscher.

Studiobühne Walfischgasse, Wien 1, bis 10. Mai, Karten 01/513 15 13,

Foto: Rita Newman DAS∙KLEINE∙MEERMÄDCHEN Als der Bursch von seiner Welt erzählt, ist es um die kleine Seejungfer geschehen. Frei nach Hans Christian Andersen. Ab 6 Jahren.

Renaissancetheater, Wien 7, bis 17. März, Karten 01/521 10,

www.tdj.at/n/das-kleine-meermaedchen

HAYDN∙KEKSE Es müssen nicht immer Mozartkugeln sein. Haydns Gaumenfreuden stehen hier im Mittelpunkt. Nach

der Führung gibt es Süßes zum Verzieren und Verzehren.

Haydnhaus, Wien 6, 17. Februar, 14 Uhr, Anm. 01/505 87 47-851 80,

DER∙GESTIEFELTE∙KATER Mit einer Blitzgneißer-Idee des klugen Katers eröffnen sich Henry neue Welten und Möglichkeiten. Ab 7 Jahren.

Next Liberty, Graz/Stmk., bis 17. März, Karten 0316/8000,

KINO∙KLASSIKER Schon lange nicht mehr gesehen? Die Filmreihe zeigt europäische Filmklassiker wie z. B. „Rotkäppchen“. Fragt nach einer Führung durchs Kino!

METRO Kinokulturhaus, Wien 1, div. Termine, bis 25. Februar,

DIE∙BIRNE∙GLÜHT Von den zündenden Ideen des Thomas Alva Edison geht euch sicher ein Licht auf. Ab 6.

Theater des Kindes, Linz/OÖ, bis 26. Juni, Karten 0732/605 255,

DISASTROUS Jedem Desaster folgt Veränderung mit der Hoffnung auf das Gute. Ein Tanztheater ab 11 Jahren.

Dschungel, Wien 7, bis 27. April,

WOLF „Rotkäppchens Entscheidung aus dem Bauch heraus“: Der Geschichtenerzähler macht sich mit vier Musikern auf den Weg durch das Grimm’sche Märchen. Für Kinder ab 6 Jahren.

Next Liberty, Graz/Stmk., bis 8. Juni, Karten 0316/8000,

Foto: Rita Newman DIE∙WEISSE∙ROSE Für ein Leben in Frieden und Freiheit: Ein Stück unter der Regie von Petra Wüllenweber rund um die Geschwister Scholl. Ab 13 Jahren.

Theater im Zentrum, Wien 1, bis 21. März,

Foto: Alexi Pelekanos

DIE∙KLEINE∙HEXE Mit ihren erst 127 Jährchen, hat die kleine Hexe noch striktes Hexenbesen-Tanzverbot auf dem Blocksberg. Als sie aber in der Walpurgisnacht dort erwischt wird, erteilt der Hexenrat eine Strafe. Ein Bühnenstück nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler.

Landestheater, St. Pölten/NÖ, bis 26. Mai, Karten 02742/90 80 80-600,

Foto: moritzverlag.de BERGE! Vom Berginstrumente basteln über ein Wettertagebuch bis zum Wolfsspuren folgen – wenn ihr hoch hinaus wollt, seid ihr mit diesem „Mitmachbuch für Gipfelstürmer“ am besten Weg. Psst: Borgt es ja nicht euren Eltern. Ab 6 Jahren. Für das beste Wissenschaftsbuch des Jahres nominiert!

Foto: Thienemann Esslinger Verlag

WWWas? Kindern fallen Fragestellungen ein, da können Erwachsene aufgrund fehlender Fantasie nur staunen. Dieses Buch lüftet Geheimnisse übers Internet, die auch Große g’scheiter machen.

„WWWas?“ von Jan von Holleben,

