k u l T O U R

AUTOMOBIL∙AUKTION Ein Puch 700C Gendarmerieauto oder doch lieber dieser kusslippenrote Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato (o.)? Mit dem nötigen Kleingeld können Liebhaber klassischer Fahrzeuge ihre Garage etwas auftunen. 62 Exponate kommen bei dieser Online-Auktion (21. Oktober) unter den Hammer.

Besichtigung: Classic Expo Salzburg, 20. & 21. Oktober,

Info 01/515 60-428, www.dorotheum.com

www.facebook.com/dorotheumcom

Instagram @dorotheum

Foto: Alexandra Thompson NESTERVAL’S∙DIRTY∙FAUST Schaurig schön: Begleitet von poppigen Dancemovies der 1980er-Jahre schleust das Kollektiv Nesterval sein Publikum in nervenaufreibende Mordermittlungen ein. Tipp: Exklusiv-Foto-Session mit Instagram während der Proben am 19. Oktober.

brut @Nesterval, Wien 10, 25. Oktober bis 12. Dezember,

Karten unter [email protected]

www.facebook.com/igersaustria

www.facebook.com/brutWien

www.facebook.com/Nesterval

PERFORMANCE∙BRUNCH Bevor wir die Messer am Gemeinschaftstisch wetzen, steht zeitgenössische Brauchtumspflege auf dem Speiseplan. Vier Performance-Gruppen spielen auf. Auch für Kinder ideal!

Volksliedwerk, Wien 1, 21./22. Oktober, 4./5. November, 2./3. Dezember,

Anm. [email protected], www.volksliedwerk.at

SINNES∙RAUSCH Nur nicht den Kopf verdrehen lassen: In „Alice verdrehte Welt“ wird das Publikum selbst zum Performer und stößt vom Theaterkeller bis zu den Dachböden auf fantastisch-absurde Objekte von 30 internationalen Künstlern.

OÖ Kulturquartier, Linz, 21. Oktober bis 2. April,

www.sinnesrausch.at

www.facebook.com/ooekulturquartier

Foto: Andrea Loux OFFENE·ATELIERS Ganz Niederösterreich bringt Abwechslung in kunstinteressierte Augen. Von textiler Kunst bis zu Malerei bieten Ateliers und Galerien Schauhandwerk und Workshops.

NÖ Tage der offenen Ateliers, 14. & 15. Oktober,

www.kulturvernetzung.at

www.facebook.com/kulturvernetzung

PHOTO::VIENNA Angewandte Fotografie: Von ausdrucksstark bis widerstrebend – wann wird ein Foto zum Kunstwerk? Alles Ansichtssache? Machen Sie sich selbst ein Bild von dieser fotogenen Werkschau.

MAK, Wien 1, bis 15. Oktober,

www.photovienna.at

www.facebook.com/photovienna.at

www.facebook.com/MAKVienna

Foto: atelierjungwirth.com/Giorgia Fiorio GIORGIA∙FIORIO Die auch von der UNESCO ausgezeichnete Künstlerin hat ihre Leidenschaft nach Gesang und Schauspiel in der Fotografie (Bild) gefunden. Diese Ausstellung zeigt die Serie „Uomini“, das Universum Mann.

Atelier Jungwirth, Graz/Stmk., bis 11. November,

Info 0316/815 505, www.atelierjungwirth.com

www.facebook.com/atelierjungwirth

Foto: Bristol, Vienna/Marion Hofer SALON∙OPÉRA Künstlergespräche: In welthaltiger Umgebung geben die Opernstars live Einblicke in die aktuellen Premieren. 1. Dezember: Alban Bergs „Lulu“. 23. Februar 2018: „Ariodante“ von Georg Friedrich Händel. Unter dem Kennwort freizeit erhalten die Besucher 5 € Rabatt. Dazu: ein Glas Sekt, Canapés und Petit-Fours.

Hotel Bristol, Wien 1, 16 Uhr,

Anm. 01/515 16- 6100, www.bristolvienna.com/events

www.facebook.com/hotelbristolvienna

l a n d L E B E N

HERBST∙ZAUBER Kunsthandwerker und Designer bieten ihre Waren im märchenhaften Schlossareal feil. freizeit-Kochexpertin Heidi Strobl ist mit Quitten, Kürbis und Zinnien mit von der Partie. Tipp: Beim Traktorwandern lernen Sie Poysdorf aus anderer Sicht kennen.

Schloss Poysbrunn/NÖ, 14.& 15. Oktober,

www.schloss-poysbrunn.at

www.facebook.com/Schloss-Poysbrunn

Foto: Dave King OFFENE∙KELLERTÜR Ausg’steckt is: Winzer kennenlernen, kosten, plaudern – der Oldtimer-Traktor-Shuttle kutschiert die Besucher unterhaltsam zwischen den 17 Kellern hin und her. Weiters: kommentierte Zierfandler-Verkostung (Anmeldung!), Weingarten-Touren.

Gumpoldskirchen/NÖ, 14. & 15. Oktober, Info & Anm. 0 22 52/635 36,

www.offene-kellertuer.at

www.facebook.com/Offene-Kellertür

WALK∙AROUND 13 Betriebe, 13 Gänge: Machen wir uns auf eine bewegende Runde gefasst, denn mit dem „Walking Pass“ ausgestattet, halten wir Einkehr bei Winzern und in Kellereien, um deren kulinarisches und vinophiles Angebot zu erschließen. Übernachtung? Ja, im urigen „Schlaf-Fass“ möglich.

Tattendorf/NÖ, 14. Oktober, ab 14 Uhr, Tickets 0 22 53/814 32,

www.tattendorf.at

www.facebook.com/event

www.facebook.com/offenetuertattendorf

KRIECHERL∙BRENNT Vom Einheizen über den Vorlauf bis zum Nachlauf – bis ein Edelbrand geschmeidig durch die Kehle rinnt, sind einige Handgriffe nötig. Schauen Sie den Brennmeistern über die Schulter, wenn sie das dottergelbe Steinobst verflüssigen.

Destillerien, Waldviertel/NÖ, 15. Oktober, Näheres unter

www.waldviertel.at/kriecherlfeste

www.facebook.com/waldviertel

NÖ∙HECKENTAG Das wuchernde Hätscherl setzt ja hoffentlich niemand freiwillig in seinen Garten. Wer aber preiswerte Sträucher aller Art in Top-Qualität sucht, ist hier bestens beraten. Achtung: Online-Vorbestellfrist bis 18. Oktober!

Abholung: Diverse Orte/NÖ, 11. November,

Heckentelefon 0 29 52/43 44-830, www.heckentag.at

www.facebook.com/Heckentag

Foto: hsvrs/Getty Images/Istockphoto LAUTER∙SCHWAMMERLN Bevor der Pilzfachmann den Kochlöffel durch allerlei Rezepte schwingt, verrät er, worauf die Suchenden beim Finden achten müssen. Verkostung und Rezepte inklusive.

Schauküche Sonnberghof, Bad Sauerbrunn/NÖ,

21. Oktober, 14.30 Uhr, Anm. 0 26 25/322 03-6,

www.tourismus-badsauerbrunn.at

www.facebook.com/TourismusBadSauerbrunn

k r e a t i v W E R K S T A T T

SEIFE∙SIEDEN Kaffee-, Milch-, Gärtnerseife – mit Seife wird nicht nur der Reinlichkeitssinn befriedigt, denn mittels unzähliger Zusätze, wie Tonerden, ätherische Öle oder Kakaobutter, sind diese kleinen Kunstwerke auch hübsch anzusehen. Nach einer kleinen Materialkunde geht’s ans Rühren.

Kre:ART, Krems/NÖ, 21. Oktober, 9.30-17 Uhr, Anm. 0650/585 19 84,

www.facebook.com/Connys-Seifenbackstube

Foto: yasinguneysu/Getty Images/Istockphoto AUF∙POLIERT Zeig’ mir deine Schuhe und ich kenne deinen Weg. Damit Sie nie in Verlegenheit geraten, üben Sie sich im Rahmen des Herbstmarktes (für Schuh-, Mode und Design-Liebhaber, Gourmets, Kosmetik-Interessierte sowie Naschkatzen) im Umgang mit Bürste, Schuhcreme & Co – und psst: In aller-allerhöchster Not tut’s auch ein bisserl Spucke.

Schuhmanufaktur Reiter/Gutshof Süßenbrunn, Wien 22,

14. Oktober, Anm. [email protected]

www.ludwig-reiter.com

www.facebook.com/LudwigReiter1885

Instagram @ludwig_reiter Foto: www.mvg-verlag.de

FRISUREN∙BEAUTYS Wenn Zeit und Lust für stundenlanges Anlegen der Haarpracht fehlen, sind wir Damen mit diesem Buch bestens bedient. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl hat man den Dreh für allerlei Frisuren hurtig heraußen. Leseprobe

„5-Minuten-Frisuren für jeden Tag“ von Victoria Posa, www.m-vg.de

www.facebook.com/mvgverlag.de

t o p F I T

YOGA∙HERBST Von Partner-Yoga über Meditation im Heilstollen bis zu TCM-Kochworkshops – wer weiß, was uns der nahende Winter so beschert. Da kommen stimmungsaufhellende Stunden zur mentalen Stärkung und Entspannung vom Alltagstrott gerade recht.

Gasteinertal/Sbg., 20. bis 29. Oktober, Info 0 64 32/33 93-0,

Programm unter www.yoga-gastein.com

www.facebook.com/Yoga.Gastein

www.facebook.com/gasteinurlaub

www.facebook.com/yogaguideAT

ALM∙AUSSICHTEN Über scheinbar nie endende Almwiesen und -wegerln wandern wir dem Herbstglück entgegen. Die Aussicht auf den Ötscher inmitten des Bergpanoramas überwältigt. Das Handy kann getrost im Nachtkastl verweilen, denn hier oben fehlt Ihnen sicher nix und niemand. Jause? Freilich, ist bestellt!

Almhaus Hochbärneck, St. Anton/Jessnitz/NÖ,

21. Oktober, 14 Uhr, Anm. 0 27 28/211 00,

www.naturpark-oetscher.at

www.facebook.com/naturparkenoe

www.facebook.com/Almhaus-Hochbärneck

BÄREN∙TRAIL A heilige Ruah: Wer auf Urwald steht, muss keine Weltreise tun. Entlang des Vier-Tages-Trekkingweges wandern Naturjunkies vorbei an mächtigen Schluchten, unterirdisch brodelnden Wasserfällen und tiefgrün mit Moos überzogenen Felsen.

Arbesbach, Altmelon und Rappottenstein/NÖ,

Info 0 28 13/76 04, www.baerentrail.at

www.facebook.com/baerentrail.at

www.facebook.com/waldviertel

p a n o R A M A

CLEAN∙UP∙WIEN Der Ökostromerzeuger steht für Sauberkeit und lädt alle Interessierten zum gemeinsamen Sammeln von Müll und Klumpert entlang des Wienflusses. Zur Belohnung gibt’s CraftWerksBier für alle.

Wienfluss, Treffpunkt U4 Hütteldorf, 20. Oktober, 16-18 Uhr,

www.meinalpenstrom.at

www.facebook.com/MeinAlpenStrom

www.facebook.com/event

Foto: Thinkstock.com/Vorobyev Kirill HERBSTFEST∙FÜR∙TIERE Katzenführungen, Vorstellung des Hunde-Therapiegartens, Feuerflecken, Herbstbowle u. v. m. – der Gesamterlös kommt den dankbaren Tieren zugute.

Tierheim, Krems/NÖ, 15. Oktober,

ab 12 Uhr, www.tierheim-krems.at

KREATIV∙MESSE Herbstzeit ist Dekozeit, und die wieder kürzer werdenden Tage nützen Bastelfreudige gerne für ihre kreativen Ideen. Diverse Workshops! Tipp: Sonntag ist Seniorentag mit freiem Eintritt für Menschen im Alter von 60 plus!

MGC Messe - Modegroßcenter, Wien 3, 14. & 15. Oktober, ab 10 Uhr,

www.kreativmesse-ost.at

www.facebook.com/kreativmesseost

CARNUNTUM∙IN∙WIEN Die Rebregion Carnuntum packt ihr Binkerl und verlagert das Land in die Stadt. 41 Weingüter bieten erlesene Weine zum Verkosten. Erstmalig: bäuerliche Ab-Hof-Kulinarik.

Nationalbibliothek, Wien 1, 16. Oktober, 17-22 Uhr,

Tickets Ö-Ticket, www.carnuntum.com

www.facebook.com/Rubin-Carnuntum-Weingüter

Foto: AzmanL/Getty Images/Istockphoto 1. BAR - & SPIRITS∙FESTIVAL Wo befindet sich die größte Bar der Welt? Na hier natürlich, wenn die europäische Barkeeper-Elite süffigste Cocktails aller Art kreiert. Weiters: Whisky-Lounge, Craft Beer Area, Kulinarik, chillige Live-Music u.v.m.

Falstaff @Hofburg, Wien 1, 20. Oktober, 16-21 Uhr,

Tickets unter www.eventbrite.de/e/vienna-bar-und-spiritsfestival

www.falstaff.at/ed/vienna-bar-spiritsfestival-2017

www.facebook.com/Falstaff.Magazin

www.instagram.com/falstaff.magazin

HERBST∙TAGE Von Pflanzen bis zum Werkzeug stimmt diese Festivität auf den Herbst ein und bereitet auf den Frühling vor.

Palmenhaus Burggarten, Wien 1, bis 15. Oktober, 10-18 Uhr,

Karten unter www.oegg.or.at

www.facebook.com/GartenPflanzen

www.facebook.com/Palmenhaus

Foto: Alexandra Draghici/Getty Images/iStockphoto KELTISCHE∙FEUER Märchen, Mythen und sagenhafte Musik im knisternden Schein der Fackeln.

Urgeschichtemuseum, Asparn/Zaya/NÖ, 14. Oktober, 17-22 Uhr,

www.mamuz.at

www.facebook.com/MAMUZMuseum

KREATIV∙MESSE Herbstzeit ist Dekozeit, und die wieder kürzer werdenden Tage nützen Bastelfreudige gerne für ihre kreativen Ideen. Diverse Workshops! Tipp: Sonntag ist Seniorentag mit freiem Eintritt für Menschen im Alter von 60 plus!

MGC Messe - Modegroßcenter, Wien 3, 14. & 15. Oktober, ab 10 Uhr,

www.kreativmesse-ost.at

www.facebook.com/event

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne

HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

www.hollyshirt.at

www.facebook.com/hollyshirt

k i n d e r W E L T

MITTEN∙DRIN Zuhören, lauschen, mitmachen: Die Allerjüngsten lernen Flöte, Gitarre und Hackbrett aus nächster Nähe kennen. Für Kinder bis 3 Jahre.

Stiftung Mozarteum, Salzburg, 21. & 22. Oktober,

Karten 0662/87 31 54, www.mozarteum.at

www.facebook.com/StiftungMozarteum

VOLL∙VERFLUCHT Gibt’s Hexen oder ist alles bloß Aberglaube? „Der Fluch des David Ballinger“ von Louis Sachar ab 11 Jahren.

Theater im Zentrum, Wien 1, 12. Oktober bis

17. Dezember, Karten 01/521 10, www.tdj.at

www.facebook.com/Theater-der-Jugend-Wien

ÖSTERREICH∙LIEST Bilderbuchkino, Vorlesestunden – das größte Literaturfestival Österreichs bereitet Jung und Alt ein Lesevergnügen.

Diverse Orte Österreichs, 16.-22. Oktober,

www.oesterreichliest.at

www.facebook.com/wirlesen.org

Foto: Eric Krügl DIE∙SCHNEEKÖNIGIN Nur die Liebe kann das gefrorene Herz wieder erwärmen. Der Andersen-Klassiker in einer faszinierenden Fassung rund um Anatoli Gluchov.

Theater Maestro, Linz/OÖ, bis 19. November, Karten 0650/778 47 83,

www.theater-tabor.at

www.facebook.com/Theater-Des-Kindes

www.facebook.com/TheaterMaestro

MAX & MORITZ Das WiKiMu neckt sich durch Buschs Streiche. Nicht nachmachen, sonst wehe, wehe ...

Niedermair, Wien 8, bis 15. Dezember, Karten 01/408 44 92,

www.niedermair.at

www.facebook.com/kabarett.niedermair

Foto: Rita Newman MR. FOX Die Roald Dahl-Fabel „Der fantastische Mr. Fox“ gelangt nun als Bühnenstück zur Aufführung. Ab 6 Jahren.

Renaissancetheater, Wien 7, bis 19. November, Karten 01/521 10,

www.tdj.at

www.facebook.com/Theater-der-Jugend-Wien

DIE∙GEGGIS Vorurteile: Zwei Geggikinder schaffen es mit einer List, Sumpfgeggis und Felsgeggis zu einer Freundschaft zu bewegen. Ein Klassiker von Mira Lobe ab 4 Jahren.

Theaterwerkstatt, St. Pölten/NÖ, bis 10. Februar,

Karten 0 27 42/90 80 80-600, www.landestheater.net/die-geggis

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich

HÖHLEN∙FORSCHER Höhlen-Abkühlung: Erforscht eine 500 Jahre alte Höhle, in der Silber abgebaut wird. Warm anziehen, immerhin geht es 800 Meter in die Tiefe.

Silberbergwerk, Schwaz/Tirol, ganzjährig,

www.silberberkwerk.at

www.facebook.com/Silberbergwerk-Schwaz

HÖRT∙BEETHOVEN War Beethoven wirklich taub? Macht euch auf eine interaktive Spurensuche rund um das Leben des einzigartigen Komponisten. Ab 5 Jahren.

Beethovenhaus, Baden/NÖ, jeden 1. Sa, 10.30-12 Uhr,

Anm. 0 22 52/868 00-630, www.beethovenhaus-baden.at

www.facebook.com/beethovenhausbaden

Foto: Thienemann Esslinger Verlag

WWWas? Kindern fallen Fragestellungen ein, da können Erwachsene aufgrund fehlender Fantasie nur staunen. Dieses Buch lüftet Geheimnisse übers Internet, die auch Große g’scheiter machen.

„WWWas?“ von Jan von Holleben,

www.thienemann-esslinger.de

www.facebook.com/thienemann.esslinger

Instagram @thienemann_esslinger_verlag

PUPPEN∙KLEIDUNG Schuhe aus, Patschen an: Nach einer Runde durch die neue Ausstellung „Angezogen!“, könnt ihr nach Herzenslust verschiedene Puppen stylen.

Spielzeug Museum, Salzburg, bis 29. Oktober,

www.spielzeugmuseum.at

www.facebook.com/Spielzeug.Museum