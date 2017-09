k r e a t i v W E R K S T A T T

NATUR∙COLLAGEN Bevor uns die eisige Jahreszeit wieder fest am Krawattl packt, holen wir uns die Natur ins Haus. Die mitgebrachten, auf Papier fixierten Gräser, Früchte und Blütenstände verzieren wir mit Lasuren, Kohle und Farbakzenten.

Schloss Walpersdorf/NÖ, 13. & 14. Oktober, Anm. 0699/127 07 193,

Foto: agalma/Getty Images/iStockphoto FILZ∙FEST∙WOCHE Älteste Textilkunst: Wer schon einmal einen Pulli zu heiß gewaschen hat, weiß, was Filz ist. Aus Wasser und Schafwolle entsteht aber ein wundervoller Werkstoff für Kunstvolles aller Art. Ausstellung, Workshops – probieren Sie es aus!

Alte Schiebekammer, Wien 15, 3.-8. Oktober,

Foto: www.mvg-verlag.de FRISUREN∙BEAUTYS Wenn Zeit und Lust für stundenlanges Anlegen der Haarpracht fehlen, sind wir Damen mit diesem Buch bestens bedient. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl hat man den Dreh für allerlei Frisuren hurtig heraußen. Leseprobe

„5-Minuten-Frisuren für jeden Tag“ von Victoria Posa, www.m-vg.de

EXOTISCH∙KOCHEN Wer noch nie Sri Lanka bereist hat, kann zumindest dessen Kulinarik kennenlernen. Die Küchenchefin lässt neben einer farbenprächtig gerösteten Currymischung obendrein Kokosmilch selbst zubereiten. Und, läuft schon das Wasser im Mund zusammen?

Babette’s, Wien 4, 11. Oktober, 18 Uhr,

Foto: Elisabeth Nussbaumer t o p F I T

WILDKRÄUTER∙TOUR Bei diesem Streifzug gilt es, gut Ausschau nach Essbarem von Weißdorf, Hopfen & Co zu halten, denn das Gesammelte verkochen wir dann im Wirtshaus zu Kräuterschätzen für daheim. Verkostung schon entlang des Weges. Wie schmeckt’s?

Treffpunkt: Drahtzieherstraße, Steyr/OÖ, 7. Oktober, 9-13 Uhr,

Anm. unter www.naturschauspiel.at

WIPFEL∙LAUF Baumspitzen zum Greifen nah: Weglaufen ist oft eine Lösung, hier auf jeden Fall. Zwar nicht sonderlich weit, knappe drei Kilometer, dafür aber teils ganz schön kräfteraubend über Stufen, Waldpassagen, Holzbrücken und himmelhohe Türme.

Wipfelwanderweg Rachau/Stmk., 7. Oktober, 10 Uhr, Anm. unter www.wipfelwanderweg.at

Foto: Tom Lamm/TVB Ramsau LANGE∙NACHT∙DER∙ALMEN Juchee, erstmalig holen die Hüttenwirte den Mondschein auf die Alm. Wandern Sie auf beleuchteten Wegen zu Bauernkrapfenbacken, Käserei oder Alpinmuseum. Und am Lagerfeuer, das Herzbinkerl an der Seite, ist die Frische der Nacht kaum mehr zu spüren. Übernachtung möglich!

Ramsauer Bergwelt/Stmk., 30. September, 17-23 Uhr,

Info 0 36 87/818 338, www.schladming-dachstein.at

WIENER∙WEIN∙WANDERTAGE Wandersohle voraus, aber schön gemächlich, denn hier schlendern wir etappenweise durch die Weinberge und steuern nach Herzenslust die zahlreichen Heurigenstationen an. Praktisch: die Weinwandertag-App.

Ottakring/Neustift am Walde bis Nußdorf/Strebersdorf bis Stammersdorf,

30. September & 1. Oktober, ab 10 Uhr, www.wien.gv.at

HIRSCH∙BRUNFT∙WANDERUNG Wer wird der Platzhirsch? Wenn der Förster mit Hilfe eines Glaszylinders den Hirschruf nachahmt, geht das Rotwild wie ferngesteuert auf die Suche nach dem unliebsamen Konkurrenten. Denn der Liebesnärrische duldet niemanden an der Seite seiner Angebeteten. Röööhr ...

Nationalpark Kalkalpen/OÖ, 30. September,

16 bis ca. 20.30 Uhr, Anm. 0 75 84/36 51, www.kalkalpen.at

BÄREN∙TRAIL A heilige Ruah: Wer auf Urwald steht, muss keine Weltreise tun. Entlang des Vier-Tages-Trekkingweges wandern Naturjunkies vorbei an mächtigen Schluchten, unterirdisch brodelnden Wasserfällen und tiefgrün mit Moos überzogenen Felsen.

Arbesbach, Altmelon und Rappottenstein/NÖ,

Info 0 28 13/76 04, www.baerentrail.at

Foto: Xenia Hausner/AUGENBLICK k u l T O U R

KUNST∙ERSTEIGERN Pfeif’ aufs Sparbuch, investieren Sie besser in Kunst, noch dazu für einen guten Zweck. Die Charity-Auktion kommt dem CS Hospiz Rennweg zu Gute. Die Exponate (Bild: Xenia Hausner „Augenblick“) sind in der Ausstellung vorab zu besichtigen.

Novomatic Forum, Wien 1, 5. Oktober, 19 Uhr, www.fund-art.com

Foto: F. Schönwiese JELINEK∙FAN∙TOUR Irgendwo ist immer die Wahrheit vergraben, aber wo? Per Bus und und zu Fuß begeben wir uns an die beklemmend-idylischen Romanschauplätze von Elfriede Jelineks „DIe Kinder der Toten“.

VAZ, Neuberg an der Mürz/Stmk., 1./6. & 8. Oktober,

Tickets unter www.steirischerherbst.at

Foto: atelierjungwirth.com/Giorgia Fiorio GIORGIA∙FIORIO Die auch von der UNESCO ausgezeichnete Künstlerin hat ihre Leidenschaft nach Gesang und Schauspiel in der Fotografie (Bild) gefunden. Diese Ausstellung zeigt die Serie „Uomini“, das Universum Mann.

Atelier Jungwirth, Graz/Stmk., bis 11. November,

Info 0316/815 505, www.atelierjungwirth.com

Foto: Bristol, Vienna/Marion Hofer SALON∙OPÉRA Künstlergespräche: In welthaltiger Umgebung geben die Opernstars live Einblicke in die aktuellen Premieren. Start: Prokofjews „Der Spieler“. Unter dem Kennwort erhalten die Besucher 5 € Rabatt. Dazu: ein Glas Sekt, Canapés und Petit-Fours.

Hotel Bristol, Wien 1, 29. September, 16 Uhr,

Anm. 01/515 16- 6100, www.bristolvienna.com/events

Foto: mural harbor/flap.at MURAL∙HARBOR Open-Air Galerie: An die hundert Graffities, teils häuserwandhoch, frischen das grauverwaschene Industriegelände kunstvoll auf. Die Besichtigung erfolgt per geführtem Walk oder mittels einer Bootstour. Crash-Kurs im Nachhinein: Lassen wir die Spraydosen rotieren.

Linzer Hafen/OÖ, diverse Termine, www.muralharbor.at

Foto: Andreas Anker SCHLOSS∙VISITE Unter neuer Leitung von Octavian Graf Pilati weht ein frisches Lüfterl durch die ehrwürdigen Schlossgemäuer. Obacht vor den Schlossgeistern, denn neben Konzerten und der Ausstellung öffnet die geführte Tour so manch verschlossene Tür. Tipp: ältester Hundefriedhof im Park zu besichtigen.

Schloss Ruegers ehem. Riegersburg/NÖ, bis Okt.,

www.schlossruegers.at

l a n d L E B E N

NÖ∙HECKENTAG Das wuchernde Hätscherl setzt ja hoffentlich niemand freiwillig in seinen Garten. Wer aber preiswerte Sträucher aller Art in Top-Qualität sucht, ist hier bestens beraten. Achtung: Online-Vorbestellfrist bis 18. Oktober!

Abholung: Diverse Orte/NÖ, 11. November,

Heckentelefon 0 29 52/43 44-830, www.heckentag.at

Foto: Getty Images/iStockphoto/oksix/iStockphoto HOCH∙PROZENTIGES Wie kommt der Geist in die Flasche? Beim Schaubrennen entstehen aus Obst- oder Traubenmaische feinste Schnäpse und Liköre. Tipp: Am besten gleich vorher ausschnapsen, wer mit dem Auto heimfährt. Zur Not: Gästezimmer beziehen.

Die Schnapskellerei Krappel, Rohrendorf/NÖ, 6.-8. Oktober, 8-18 Uhr,

Info 0676/330 42 44, www.krappel.at

SCHNUPPER∙WEIN∙LESEN Die Weinlese ist der Auftakt zum neuen Jahrgang. Durch die Rebzeilen blinzelt die Sonne, während wir mit dem Winzer Tom händisch die Frucht des Bodens ernten. Das Glück wächst am gut geerdeten Stock.

Weingut Thomas Ott, Reichersdorf/NÖ, Anm. 0664/527 15 08,

www.ott-traisental.at

Foto: hsvrs/Getty Images/Istockphoto LAUTER∙SCHWAMMERLN Bevor der Pilzfachmann den Kochlöffel durch allerlei Rezepte schwingt, verrät er, worauf die Suchenden beim Finden achten müssen. Verkostung und Rezepte inklusive.

Schauküche Sonnberghof, Bad Sauerbrunn/NÖ,

21. Oktober, 14.30 Uhr, Anm. 0 26 25/322 03-6,

www.tourismus-badsauerbrunn.at

p a n o R A M A

VOLL∙TIERISCH „Du & das Tier“: Bellen, Miauen, Zwitschern – wer hat schon einmal eine Rundfahrt mit Zughunden übers Gelände probiert?

Messe, Tulln/NÖ, 30. September & 1. Oktober, www.messe-tulln.at

Foto: cynoclub/Getty Images/iStockphoto MODE∙NETZWERK Herbstfest mit Getränken und Snacks: Testen Sie als Premierengast das neue Mode-Service mittels Online-Vorbestellung ohne Kaufzwang.

Designer-Boutique, Wien 5, 6. Oktober, ab 18 Uhr, www.trendzeit.com

HAUS∙DES∙FRIEDENS Im alten Fuhrwerkerhaus mit Innenhof und Garten herrscht seit nunmehr zehn Jahren Weltfrieden, ein gegenseitiges Miteinander aller Religionen. Der Verein SAFA bietet ein erweitertes Festprogramm von Film bis Kulinarik zum Kennenlernen an.

Haus des Friedens, Wien 12, bis 1. Oktober,

www.haus-des-friedens.at

TAG∙DES∙KAFFEES Rösstfrische Initiative: Liegt Ihnen etwas schon lange auf der Seele? Manche Dinge bleiben leider ungesagt, sollten sie aber nicht. Der "Tag des Kaffees" bietet uns die Möglichkeit, Unausgesprochenes schriftlich zu Papier zu bringen. Alle Poetinnen und Poeten erhalten dafür einen belohnenden Gratis-Kaffee.

Österreichweit, 1. Oktober, www.meinlkaffee.at

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne

HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

www.hollyshirt.at

k i n d e r W E L T

OH∙DU∙LIEBER∙AUGUSTIN Alles Pantomime: Tanzt, singt und macht ruhig ordentlich Wirbel, denn Die Strottern & Peter Ahorner reisen mit euch spielend durchs Wienerische.

Minoritenkirche, Krems/NÖ, 1. Oktober, 15 Uhr, Karten 0 27 32/90 80 33, www.glattundverkehrt.at

Foto: Rita Newman MR. FOX Die Roald Dahl-Fabel „Der fantastische Mr. Fox“ gelangt nun als Bühnenstück zur Aufführung. Ab 6 Jahren.

Renaissancetheater, Wien 7, ab 6. Oktober, Karten 01/521 10,

www.tdj.at

DIE∙GEGGIS Vorurteile: Zwei Geggikinder schaffen es mit einer List, Sumpfgeggis und Felsgeggis zu einer Freundschaft zu bewegen. Ein Klassiker von Mira Lobe ab 4 Jahren.

Theaterwerkstatt, St. Pölten/NÖ, bis 10. Februar,

Karten 0 27 42/90 80 80-600, www.landestheater.net/die-geggis

KINDER∙YOGA Freiluftyoga: Wo sonst Arien gesungen oder Theater gespielt wird, entspannt ihr herrlich bei altersgerechten Yogaübungen.

Kimiyo @Steintheater, Hellbrunn/Salzburg, 30. September,

16-17 Uhr, Anm. 0699/178 10 912, www.kimiyo.at

JUBILÄUM 20 Jahre besteht das Puppen-Theaterhaus. Mit „Kleines Monster Monstantin“ startet die neue Saison.

Lilarum, Wien 3, bis 1. Oktober, Karten 01/710 26 66,

www.lilarum.at

HÖHLEN∙FORSCHER Höhlen-Abkühlung: Erforscht eine 500 Jahre alte Höhle, in der Silber abgebaut wird. Warm anziehen, immerhin geht es 800 Meter in die Tiefe.

Silberbergwerk, Schwaz/Tirol, ganzjährig,

www.silberberkwerk.at

HÖRT∙BEETHOVEN War Beethoven wirklich taub? Macht euch auf eine interaktive Spurensuche rund um das Leben des einzigartigen Komponisten. Ab 5 Jahren.

Beethovenhaus, Baden/NÖ, jeden 1. Sa, 10.30-12 Uhr,

Anm. 0 22 52/868 00-630, www.beethovenhaus-baden.at

Foto: Thienemann Esslinger Verlag

WWWas? Kindern fallen Fragestellungen ein, da können Erwachsene aufgrund fehlender Fantasie nur staunen. Dieses Buch lüftet Geheimnisse übers Internet, die auch Große g’scheiter machen.

„WWWas?“ von Jan von Holleben,

www.thienemann-esslinger.de

PUPPEN∙KLEIDUNG Schuhe aus, Patschen an: Nach einer Runde durch die neue Ausstellung „Angezogen!“, könnt ihr nach Herzenslust verschiedene Puppen stylen.

Spielzeug Museum, Salzburg, bis 29. Oktober,

www.spielzeugmuseum.at

