l a n d L E B E N

WALK∙AROUND 13 Betriebe, 13 Gänge: Machen wir uns auf eine bewegende Runde gefasst, denn mit dem „Walking Pass“ ausgestattet, halten wir Einkehr bei Winzern und in Kellereien, um deren kulinarisches und vinophiles Angebot zu erschließen. Übernachtung? Ja, im urigen „Schlaf-Fass“ möglich.

Tattendorf/NÖ, 14. Oktober, ab 14 Uhr, Tickets 0 22 53/814 32,

www.tattendorf.at

www.facebook.com/event

www.facebook.com/offenetuertattendorf

KRIECHERL∙BRENNT Vom Einheizen über den Vorlauf bis zum Nachlauf – bis ein Edelbrand geschmeidig durch die Kehle rinnt, sind einige Handgriffe nötig. Schauen Sie den Brennmeistern über die Schulter, wenn sie das dottergelbe Steinobst verflüssigen.

Destillerien, Waldviertel/NÖ, 15. Oktober, Näheres unter

www.waldviertel.at/kriecherlfeste

www.facebook.com/waldviertel

NÖ∙HECKENTAG Das wuchernde Hätscherl setzt ja hoffentlich niemand freiwillig in seinen Garten. Wer aber preiswerte Sträucher aller Art in Top-Qualität sucht, ist hier bestens beraten. Achtung: Online-Vorbestellfrist bis 18. Oktober!

Abholung: Diverse Orte/NÖ, 11. November,

Heckentelefon 0 29 52/43 44-830, www.heckentag.at

www.facebook.com/Heckentag

Foto: Getty Images/iStockphoto/oksix/iStockphoto HOCH∙PROZENTIGES Wie kommt der Geist in die Flasche? Beim Schaubrennen entstehen aus Obst- oder Traubenmaische feinste Schnäpse und Liköre. Tipp: Am besten gleich vorher ausschnapsen, wer mit dem Auto heimfährt. Zur Not: Gästezimmer beziehen.

Die Schnapskellerei Krappel, Rohrendorf/NÖ, bis 8. Oktober, 8-18 Uhr,

Info 0676/330 42 44, www.krappel.at

www.facebook.com/krappelrooms

SCHNUPPER∙WEIN∙LESEN Die Weinlese ist der Auftakt zum neuen Jahrgang. Durch die Rebzeilen blinzelt die Sonne, während wir mit dem Winzer Tom händisch die Frucht des Bodens ernten. Das Glück wächst am gut geerdeten Stock.

Weingut Thomas Ott, Reichersdorf/NÖ, Anm. 0664/527 15 08,

www.ott-traisental.at

www.facebook.com/Weingut-Thomas-Ott

www.facebook.com/Traisental-Donau

Instagram @ott_thomas

Foto: hsvrs/Getty Images/Istockphoto LAUTER∙SCHWAMMERLN Bevor der Pilzfachmann den Kochlöffel durch allerlei Rezepte schwingt, verrät er, worauf die Suchenden beim Finden achten müssen. Verkostung und Rezepte inklusive.

Schauküche Sonnberghof, Bad Sauerbrunn/NÖ,

21. Oktober, 14.30 Uhr, Anm. 0 26 25/322 03-6,

www.tourismus-badsauerbrunn.at

www.facebook.com/TourismusBadSauerbrunn

k u l T O U R

PHOTO::VIENNA Angewandte Fotografie: Von ausdrucksstark bis widerstrebend – wann wird ein Foto zum Kunstwerk? Alles Ansichtssache? Machen Sie sich selbst ein Bild von dieser fotogenen Werkschau.

MAK, Wien 1, 11.-15. Oktober,

www.photovienna.at

www.facebook.com/photovienna.at

www.facebook.com/MAKVienna

Foto: Martina Mina Lehner/photovienna2017 DESIGN∙DISTRICT∙1010 Design neu erleben: Das Attraktive an dieser neuen Messe-Erlebniswelt sind u. a. die Erweiterung in die Wiener Innenstadt mit mobilen Showrooms, die Besichtigung eines Luxuspenthouses und Lounges. Tipp: Gönnen Sie sich einen Longdrink des Designers Arthur Arbesser im Le Méridien.

Hofburg & Wiener Innenstadt, bis 8. Oktober,

www.design-district.at

www.facebook.com/DesignbrauchteinenRahmen

www.facebook.com/event

TAG∙DER∙OBDACHLOSIGKEIT Vier Touren, vier Grätzln: Es gibt immer einen Weg, nur das Ziel liegt oft verborgen. Ehemals obdachlose Menschen führen durch „ihr“ Wien und lassen an berührenden Lebensgeschichten teilhaben.

Supertramps, Wien, 10. Oktober, Anm. 0660/773 43 22,

www.supertramps.at

www.facebook.com/supertramps.at

Foto: F. Schönwiese JELINEK∙FAN∙TOUR Irgendwo ist immer die Wahrheit vergraben, aber wo? Per Bus und und zu Fuß begeben wir uns an die beklemmend-idylischen Romanschauplätze von Elfriede Jelineks „DIe Kinder der Toten“.

VAZ, Neuberg an der Mürz/Stmk., 8. Oktober,

Tickets unter www.steirischerherbst.at

www.facebook.com/steirischerherbst

www.facebook.com/NaturparkMuerzerOberland

Foto: atelierjungwirth.com/Giorgia Fiorio GIORGIA∙FIORIO Die auch von der UNESCO ausgezeichnete Künstlerin hat ihre Leidenschaft nach Gesang und Schauspiel in der Fotografie (Bild) gefunden. Diese Ausstellung zeigt die Serie „Uomini“, das Universum Mann.

Atelier Jungwirth, Graz/Stmk., bis 11. November,

Info 0316/815 505, www.atelierjungwirth.com

www.facebook.com/atelierjungwirth

Foto: Bristol, Vienna/Marion Hofer SALON∙OPÉRA Künstlergespräche: In welthaltiger Umgebung geben die Opernstars live Einblicke in die aktuellen Premieren. 1. Dezember: Alban Bergs „Lulu“. 23. Februar 2018: „Ariodante“ von Georg Friedrich Händel. Unter dem Kennwort freizeit erhalten die Besucher 5 € Rabatt. Dazu: ein Glas Sekt, Canapés und Petit-Fours.

Hotel Bristol, Wien 1, 16 Uhr,

Anm. 01/515 16- 6100, www.bristolvienna.com/events

www.facebook.com/hotelbristolvienna

Foto: mural harbor/flap.at MURAL∙HARBOR Open-Air Galerie: An die hundert Graffities, teils häuserwandhoch, frischen das grauverwaschene Industriegelände kunstvoll auf. Die Besichtigung erfolgt per geführtem Walk oder mittels einer Bootstour. Crash-Kurs im Nachhinein: Lassen wir die Spraydosen rotieren.

Linzer Hafen/OÖ, diverse Termine, www.muralharbor.at

www.facebook.com/muralharbor

Instagram @mural_harbor

Foto: yasinguneysu/Getty Images/Istockphoto k r e a t i v W E R K S T A T T

AUF∙POLIERT Zeig’ mir deine Schuhe und ich kenne deinen Weg. Damit Sie nie in Verlegenheit geraten, üben Sie sich im Rahmen des Herbstmarktes (13. & 14.10. für Schuh-, Mode und Design-Liebhaber, Gourmets, Kosmetik-Interessierte sowie Naschkatzen) im Umgang mit Bürste, Schuhcreme & Co – und psst: In aller-allerhöchster Not tut’s auch ein bisserl Spucke.

Schuhmanufaktur Reiter/Gutshof Süßenbrunn, Wien 22,

14. Oktober, Anm. [email protected]

www.ludwig-reiter.com

www.facebook.com/LudwigReiter1885

Instagram @ludwig_reiter

Foto: artJazz/Getty Images/iStockphoto NATUR∙COLLAGEN Bevor uns die eisige Jahreszeit wieder fest am Krawattl packt, holen wir uns die Natur ins Haus. Die mitgebrachten, auf Papier fixierten Gräser, Früchte und Blütenstände verzieren wir mit Lasuren, Kohle und Farbakzenten.

Schloss Walpersdorf/NÖ, 13. & 14. Oktober, Anm. 0699/127 07 193,

www.atelier-schatz.at

www.facebook.com/lederleitnerHOME

Foto: agalma/Getty Images/iStockphoto FILZ∙FEST∙WOCHE Älteste Textilkunst: Wer schon einmal einen Pulli zu heiß gewaschen hat, weiß, was Filz ist. Aus Wasser und Schafwolle entsteht aber ein wundervoller Werkstoff für Kunstvolles aller Art. Ausstellung, Workshops – probieren Sie es aus!

Alte Schiebekammer, Wien 15, bis 8. Oktober,

www.facebook.com/Wienerfilzfestwoche

Foto: www.mvg-verlag.de FRISUREN∙BEAUTYS Wenn Zeit und Lust für stundenlanges Anlegen der Haarpracht fehlen, sind wir Damen mit diesem Buch bestens bedient. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl hat man den Dreh für allerlei Frisuren hurtig heraußen. Leseprobe

„5-Minuten-Frisuren für jeden Tag“ von Victoria Posa, www.m-vg.de

www.facebook.com/mvgverlag.de

EXOTISCH∙KOCHEN Wer noch nie Sri Lanka bereist hat, kann zumindest dessen Kulinarik kennenlernen. Die Küchenchefin lässt neben einer farbenprächtig gerösteten Currymischung obendrein Kokosmilch selbst zubereiten. Und, läuft schon das Wasser im Mund zusammen?

Babette’s, Wien 4, 11. Oktober, 18 Uhr,

Anm. unter www.babettes.at

www.facebook.com/BabettesSpiceAndBooks

Foto: Sabine Edelbacher t o p F I T

PILZ∙EXKURSION Den Taschenfeitl eingesteckt, die Gummistiefel übergezogen, folgen wir den Naturkundlern, um Laub- und Mischwälder nach Schwammerln aller Art zu durchforsten. Plastiksackerln sind ein No Go. Warum? Fragt’s den Experten! Eine detailreiche Fundbesprechung startet dann im Wirtshaus.

Treffpunkt: Gasthof Hesch, Straden/Stmk., 11. Oktober, 10 Uhr,

Anm. 0316/80 17-9000, www.museum-joanneum.at

www.facebook.com/UniversalmuseumJoanneum

www.facebook.com/SteirischesVulkanland

SEGWAY∙TOUR Nach einer kurzen Einschulung schweben wir holterdipolter über Forst- und Weingartenwegerln Richtung Terrassenlandschaft. Nach dem Kennenlernen des arbeitsintensiven Weinbaus geht’s auf einen Abstecher in das Weingut zur Verkostung.

Segway-Wachau & Weingut Lagler, Spitz/NÖ, 12. Oktober, 15 Uhr,

Anm. 0676/670 47 76, www.segway-wachau.at

www.facebook.com/SegwayWachau

www.facebook.com/laglerwinery



BÄREN∙TRAIL A heilige Ruah: Wer auf Urwald steht, muss keine Weltreise tun. Entlang des Vier-Tages-Trekkingweges wandern Naturjunkies vorbei an mächtigen Schluchten, unterirdisch brodelnden Wasserfällen und tiefgrün mit Moos überzogenen Felsen.

Arbesbach, Altmelon und Rappottenstein/NÖ,

Info 0 28 13/76 04, www.baerentrail.at

www.facebook.com/baerentrail.at

www.facebook.com/waldviertel

p a n o R A M A

HERBST∙TAGE Von Pflanzen bis zum Werkzeug stimmt diese Festivität auf den Herbst ein und bereitet auf den Frühling vor.

Palmenhaus Burggarten, Wien 1, 13.-15. Oktober, 10-18 Uhr,

Karten unter www.oegg.or.at

www.facebook.com/GartenPflanzen

www.facebook.com/Palmenhaus

Foto: Alexandra Draghici/Getty Images/iStockphoto KELTISCHE∙FEUER Märchen, Mythen und sagenhafte Musik im knisternden Schein der Fackeln.

Urgeschichtemuseum, Asparn/Zaya/NÖ, 14. Oktober, 17-22 Uhr,

www.mamuz.at

www.facebook.com/MAMUZMuseum

KREATIV∙MESSE Herbstzeit ist Dekozeit, und die wieder kürzer werdenden Tage nützen Bastelfreudige gerne für ihre kreativen Ideen. Diverse Workshops! Tipp: Sonntag ist Seniorentag mit freiem Eintritt für Menschen im Alter von 60 plus!

MGC Messe - Modegroßcenter, Wien 3, 14. & 15. Oktober, ab 10 Uhr,

www.kreativmesse-ost.at

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne

HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

www.hollyshirt.at

www.facebook.com/hollyshirt

Foto: Eric Krügl k i n d e r W E L T

DIE∙SCHNEEKÖNIGIN Nur die Liebe kann das gefrorene Herz wieder erwärmen. Der Andersen-Klassiker in einer faszinierenden Fassung rund um Anatoli Gluchov.

Theater Maestro, Linz/OÖ, bis 19. November, Karten 0650/778 47 83,

www.theater-tabor.at

www.facebook.com/Theater-Des-Kindes

www.facebook.com/TheaterMaestro

MAX & MORITZ Das WiKiMu neckt sich durch Buschs Streiche. Nicht nachmachen, sonst wehe, wehe ...

Niedermair, Wien 8, bis 15. Dezember, Karten 01/408 44 92,

www.niedermair.at

www.facebook.com/kabarett.niedermair

Foto: Rita Newman MR. FOX Die Roald Dahl-Fabel „Der fantastische Mr. Fox“ gelangt nun als Bühnenstück zur Aufführung. Ab 6 Jahren.

Renaissancetheater, Wien 7, 19. November, Karten 01/521 10,

www.tdj.at

www.facebook.com/Theater-der-Jugend-Wien

DIE∙GEGGIS Vorurteile: Zwei Geggikinder schaffen es mit einer List, Sumpfgeggis und Felsgeggis zu einer Freundschaft zu bewegen. Ein Klassiker von Mira Lobe ab 4 Jahren.

Theaterwerkstatt, St. Pölten/NÖ, bis 10. Februar,

Karten 0 27 42/90 80 80-600, www.landestheater.net/die-geggis

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich

HÖHLEN∙FORSCHER Höhlen-Abkühlung: Erforscht eine 500 Jahre alte Höhle, in der Silber abgebaut wird. Warm anziehen, immerhin geht es 800 Meter in die Tiefe.

Silberbergwerk, Schwaz/Tirol, ganzjährig,

www.silberberkwerk.at

www.facebook.com/Silberbergwerk-Schwaz

HÖRT∙BEETHOVEN War Beethoven wirklich taub? Macht euch auf eine interaktive Spurensuche rund um das Leben des einzigartigen Komponisten. Ab 5 Jahren.

Beethovenhaus, Baden/NÖ, jeden 1. Sa, 10.30-12 Uhr,

Anm. 0 22 52/868 00-630, www.beethovenhaus-baden.at

www.facebook.com/beethovenhausbaden

Foto: Thienemann Esslinger Verlag

WWWas? Kindern fallen Fragestellungen ein, da können Erwachsene aufgrund fehlender Fantasie nur staunen. Dieses Buch lüftet Geheimnisse übers Internet, die auch Große g’scheiter machen.

„WWWas?“ von Jan von Holleben,

www.thienemann-esslinger.de

www.facebook.com/thienemann.esslinger

Instagram @thienemann_esslinger_verlag

PUPPEN∙KLEIDUNG Schuhe aus, Patschen an: Nach einer Runde durch die neue Ausstellung „Angezogen!“, könnt ihr nach Herzenslust verschiedene Puppen stylen.

Spielzeug Museum, Salzburg, bis 29. Oktober,

www.spielzeugmuseum.at

www.facebook.com/Spielzeug.Museum