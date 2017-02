k u l T O U R

DRESSCODE∙SCHIELE Im schicken Salon Albertina versüßt der Lifestyle der Wiener Jahrhundertwende das Leben. Also ihr Drama-Musen und Bohèmiens, übt unbedingt auch Schieles weltberühmte V-Geste (siehe Foto). Dazu: Make-up-Lounge, Führungen, Retro-Klänge.

Albertina, Wien 1, 28. Februar, 19-23 Uhr,

Foto: Lilya Corneli & To be a Muse PRE∙CODE∙KINO Freizügiges US-Kino der frühen Tonfilmära: Nach der letztjährigen „Sex and the City“-Schau, widmet sich der 2. Teil dieser Retrospektive „Lubitsch, Sternberg und Co. Filmautoren in Hollywood, 1930–34“. Film ab ...

Filmmuseum, Wien 1, bis 9. März,

Foto: Billi Thanner "Dina & Lisa & Tibi Meier"/Galerie Kaiblinger/fotoplutsch.at ART∙VIENNA 19. bis 21. Jahrhundert: Wien ist um ein Kunstprojekt reicher. Rund 40 Aussteller bieten auf zwei Ebenen neben Zeitgenössischem vor allem junge Kunst (Bild: Billi Thanner „Dina & Lisa & Tibi Meier“). Kinderatelier: Samstag und Sonntag.

Messe im Leopold Museum, Wien 7, bis 26. Februar,

Foto: filmarchiv.at GEORG∙TRESSLER Selten hat ein Regisseur die aufmüpfige und nach Lebenslust hungrige Nachkriegsjugend so authentisch verarbeitet. In Erinnerung an den großen Wiener Regisseur zeigt das Filmarchiv Austria acht Spielfilme u. a. „Die Halbstarken“, „Endstation Liebe“ oder „Sukkubus“ (Bild).

Metro Kinokulturhaus, Wien 1, bis 1. März,

Foto: Joachim Krenn CAMOUFLAGE Schwuppdiwupp und weg: Als eine Art Tarnanzug animiert die interaktive Textilinstallation „White Cube – Black Box“ zum Hineinschlüpfen. Somit gelangen die Besucher quasi als Teil der Ausstellung zu illusionärer Unsichtbarkeit.

tresor/BA Kunstforum, Wien 1, bis 26. März,

Foto: Kamilla und Gert Strauss/Wien PAPIER∙THEATER Vorhang auf: In der fernsehfreien Biedermeier-Zeit erschafften Theaterfans in oft prunkvoller Verarbeitung Bühnen für zuhause. Neben der Schau „In den eigenen vier Wänden. Papiertheater – Eine bürgerliche Liebhaberei“ gibt es auch Aufführungen. Nächster Termin: „Peter und der Wolf“ am 19. Jänner.

Theatermuseum, Wien 1, bis 20. März,

t o p F I T

ZIACH∙SCHLITTEN∙FAHREN Hollodaro, mit einem Jauchzer preschen die zünftig beschürzten Mannsbilder und Weiberleut zu Tale, die alten Schlitten traditionell mit Heu, Holz oder Altertümlichem beladen. Ursprünglicher geht’s kaum. Wer saust mit?

Jufenalm, Maria Alm/Sbg., 4. März, 11 Uhr,

Foto: APA/Tourismusverband Maria Alm LAUFEN∙HILFT Der Benefizrun für die Sankt-Anna-Kinderkrebsforschung führt vorbei an Geisterbahn, Schießbuden und Ringelspiel. Tankt ordentlich Energiespender zwischendurch, damit’s nur ja keine Ausreden gibt. Distanzen wählbar, auch Nordic Walking möglich! Kidsrun: 4. März, 14 Uhr. Hauptsponsor ist heuer New Balance.

Prater Hauptallee, Wien 2, 5. März, ab 8 Uhr,

Foto: Getty Images/sandsun/Istockphoto ONLINE∙YOGA Wer verlässt schon gerne bei Hundewetter das warme Heim? Eine neue Online-Plattform lockt mit Videos über Basics bis Yoga-Quickies, um auch zu Hause fit zu bleiben. Für Anfänger und Fortgeschrittene – tja, jetzt haben Sie eine Ausrede weniger. Namasté ...

FATBIKE∙ON∙SNOW Ob Hüttenbesuche auf der Alm oder waghalsige Nachtausfahrten – auf den trendigen Rädern mit den breiten Ballon-Reifen reißt keiner mehr einen Stern auf rutschigen Schneefahrbahnen. Für Gemütliche: E-Fatbikes. Tipp: Nützen Sie das gratis Fotoservice mittels GoPro-Kamera. Echt fett!

Alpine Fat Bike, Schladming-Dachstein/Stmk.,

Termine nach Vereinbarung 0676/936 79 07,

GUGA∙HÖ „Guga hö“ heißt auf mostviertlerisch so gut wie „hellwach“. Das sollten Sie auch sein, wenn Sie die ersten Spuren durch den frischen Schnee in aller Herrgottsfrühe ziehen wollen. Begrüßung an der Feuerstelle und ja: Auch der Brunch hintennach ist geritzt.

Mostviertler Berge/NÖ, bis 15. April,

MOONLIGHT∙SKIING Während die Dämmerung das Tal zudeckt, herrscht hier oben noch die glitzernde Magie der untergehenden Sonne. Das herrschaftliche 3-Gang Menü gibt hoffentlich Kraft für den Gipfelaufstieg, um dann mondscheinbegleitet mit einem Skiguide durch die Stille talwärts zu sausen. Stirnlampe kann da nicht schaden.

Zillertal Arena/Tirol, 13. März,

10. April, ab 17 Uhr, Anm. 0 52 82/71 65,

SKI∙SCHNUPPERTAG Aktionstag: Skifahren ist keine Hexerei, sofern’s nicht an der richtigen Technik hapert. Bei diesem Package absolvieren Sie einen Grundkurs. Nach dem fleißigen Üben spendiert der Skilehrer auch noch ein Après-Ski- Getränk. Leihausrüstung inkludiert.

Niederösterreichweit, div. Termine bis 1. April, 13-16 Uhr,

l a n d L E B E N

FLINSERL & PLESS Faschingstreiben: Die frühlingsgewandeten Flinserln sind die Guten und verteilen Süßigkeiten, aber Obacht vor der Pless: Der Anblick der Bienenkorbköpfe macht schon wurlert, und wenn die dann noch durch die Gassen gaustern, um den Winter zu vertreiben – ui jegerl ...

Ortszentrum, Bad Aussee/Stmk., 28. Februar,

Foto: Naggler Alm STROMLOSER∙HÜTTENABEND Ob zu Fuß oder per Tourenski, bleibt jedem überlassen, fix ist das heutige Handyverbot hier oben. Bei Kerzenschein bereiten die Spitzenköche Spitzenküche am Holzherd. Mit Hüttenpunsch startet die Entschleunigung. Nur Barzahlung!

Naggler Alm, Weissensee/Ktn., 12. März, ab 15 Uhr,

WINTER∙MÄRCHENZUG Wenn schon Winter, dann wenigstens einer wie im Märchen. Per Dampfzug und Bus führt der Ausflug nach Krimml, wo die Fackeltour zur bizarr vereisten Wasserwunderwelt startet. Wer möchte, gönnt sich einen Abstecher ins Restaurant am unteren Wasserfall.

Bahnhof Zell am See-Krimml retour/Sbg., 2. März,

13.20 Uhr, Reserv. 0 65 62/406 00,

Foto: Getty Images/iStockphoto/irakite LAMA∙TOUR Energietanken: An der Leine trotten die zahmen Tiere mit uns durch die erholsame Abgeschiedenheit. Und das Handy verbannen wir vorsorglich weit weg, um unsere Aufmerksamkeit vollends den knuffigen Lamas und Alpakas zu schenken. Wer weiß, was deren Leibspeise ist?

Naturpark Hohe Wand/NÖ, 5. März, 14 Uhr,

WILD∙FÜTTERUNG Welch eine Freude, zuzusehen, wenn eine Horde Wildtiere angelaufen kommt. Den Grund dafür liefert der Tierpark-Ranger während seiner schönen Aufgabe, etwa hundert Gehegebewohner wie Hirsche, Steinböcke, Alpakas & Co., täglich mit einem angemessenen Futterkorb zu versorgen.

Naturpark Hohe Wand/NÖ, 19. März, 14 Uhr,

GOURMET∙IM∙SCHNEE Mit Schneeschuhen ausgerüstet leitet uns das unnachahmlich beruhigende Stapfen über einsame Schneefelder hinein in den winterlichen Wald. Ziel ist eine Führung durch die Sennerei und das Showcooking vor der Almhütte mit Kirchtagssupp’n, Lachsforelle und Wildragout. Im Sausewind geht’s dann gestärkt per Rodel ins Tal.

Feldpannalm, Bad Kleinkirchheim/Ktn.,

8. & 15. März, 9.30 Uhr,

Foto: Getty Images/iStockphoto/Jordanlye

KULINARISCH∙SPAZIEREN Mit Fackeln und Laternen ausgestattet führt der Streifzug zu fünf urigen Orten, an denen Spezialitäten gereicht werden. Und wer konzentriert marschiert, hat gleich wieder ein paar Kalorien abgearbeitet.

Ab Marktplatz, Altenmarkt/Sbg., bis 29. März, jeden Mi, 17 Uhr,

Foto: Getty Images/CoffeeAndMilk/Istockphoto p a n o R A M A

BEAUTY∙SPRING Im Rahmen des Kulinarikfestivals eat & meet weckt nicht nur der Prosecco-Brunch die müden Geister. Nach einem Profi-Make-up erblühen wir beim Porträt-Shooting im floralen Frühlingsstyle.

Fasties, Salzburg, 4. & 11. März, 10 Uhr,

PALAZZO∙FÜHRUNG Artisten, Bar und Atmosphäre: Beim Tag der offenen Tür im Rahmen des Prater-Faschingsumzugs lässt das vielgeliebte Palazzo hinter die Showbühne blicken. Kein Scherz!

Spiegelpalast, Wien 2, 25. Februar, 14-17 Uhr,

Foto: omu Bar

MAISON∙EXTRA∙DRY Wer Cocktails und Barflair liebt, ist hier an der richtigen Adresse. bei dieser neuen "After Work Event Reihe" am Schottentor schütteln und rühren die Profis selbst kreierte Cocktails. Und damit wir möglichst lange durchhalten, stärken wir unseren Magen mit kleinen Kreationen vom Burger bis zum Curry à la Küchenchef Alexander Royer. Die Plattenteller bearbeiten DJ Fè Vargas und RUUK mit lässigen 80ies Vinyl, chilligen Beats und feinstem Tech-Sound. Eintritt frei!

Omu Bar & Small Eats, Wien 9, jeden Donnerstag, ab 17 Uhr,

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

WINTER∙MÄRCHEN Vor Jahren diente das Barockensemble als Filmkulisse für „Aschenputtel“. Anhand der Originalrequisiten tauchen die Besucher nun mitten ins Geschehen des zauberhaften Grimm-Märchens.

Schloss Hof/NÖ, bis 12. März, Info 0 22 85/200 00,

k r e a t i v W E R K S T A T T

WEIDEN∙ZELTE Nicht nur Tiere stürmen heimelige Unterschlupfe, Höhlen, Schattenspender. Nach der Theorie werken wir direkt vor Ort im Gartl und stecken aus abgeschnittenen Weidenruten Zelt und Tunnel.

Natur im Garten, Hollenstein an der Ybbs/NÖ, 4. März, 13-17 Uhr,

Foto: Kiuikson/Getty Images/iStockphoto JEANS∙WERKSTATT Sie hängt in jedem Kasten, die Jeans. In diesem DIY-Kurs werden Sie kein blaues Wunder erleben, denn nach den acht Stationen gelingt Ihnen sogar das Schneidern eines perfekten Hosentürls.

Brick-5, Wien 15, 25. Februar, 10-19 Uhr,

Foto: Getty Images/iStockphoto/TheaDesign

GANZ∙VIEL∙WOLLE Wolle, Garne & Zubehör: Häkeln oder stricken ist hier einerlei, soll in diesem Strickcafé bei Kaffee, Kuchen oder Prosecco vor allem der rege Austausch rund ums Handarbeiten zum selbstgemachten Lieblingsobjekt führen. Weiters: Charity-Aktionen, Workshops.

Wollsalon Sunshine Loop, Wien 13, Schließmanngasse 11,

Foto: Stephan Friesinger BE∙STRICKEND Von prinzessinnenrosa Applikationen bis zu alpakaweichen Kuschelschals – dieses DIY-Buch liefert vor allem hippe Ideen für Strickelemente, um Taschen, Mäntel & Co. aufzupeppen.

„Einfach bestrickend“ von M. & M.

k i n d e r W E L T

PETTERSSON & FINDUS Trau dich nur kommen, du Fuchs. Die superbombastische Falle wartet schon darauf, zuschnappen zu können. Ab 4.

Theater Tabor, Linz/OÖ, 4. & 5. März, 15 Uhr,

ALLES∙SAURIER Säbelzahn und Saurierkralle: Hui, wer von euch wollte schon immer nach Überresten von Saurier & Co. graben? Dann los! Ab 3.

Naturhistorisches Museum, Wien 1, 26. Februar, 16 Uhr,

LAUSCH∙KONZERT Der tapfere Wanderer: Bei diesem musikalischen Erlebnis für alle Sinne begleitet ihr einen Wanderburschen mit Zauberkräften. Ab 4.

Stiftung Mozarteum, Salzburg, 26. Februar, 11 & 16 Uhr,

EIN∙HAYDN∙SPASS Würde er heute alles anders machen? Die Wiener Sängerknaben begeben sich auf Haydns Spuren.

MuTh, Wien, bis 1. März,

GEISTER∙KÖNIG In den Gewölben animiert Raimunds Operette „Der Diamant des Geisterkönigs“ zum Mitmachen.

Krypta/Peterskirche, Wien 1, ab 25. Februar,

GRIMM! Dieses vielfach prämierte Musical nimmt die Fährte nach der wahren Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf auf. Ab 6 Jahren.

Renaissancetheater, Wien 7, bis 11. März,

Foto: Thienemann Esslinger Verlag

WWWas? Kindern fallen Fragestellungen ein, da können Erwachsene aufgrund fehlender Fantasie nur staunen. Dieses Buch lüftet Geheimnisse übers Internet, die auch Große g’scheiter machen.

„WWWas?“ von Jan von Holleben,

PUPPEN∙KLEIDUNG Schuhe aus, Patschen an: Nach einer Runde durch die neue Ausstellung „Angezogen!“, könnt ihr nach Herzenslust verschiedene Puppen stylen.

Spielzeug Museum, Salzburg, bis 29. Oktober,

PATRICKS∙TRICK Patricks Bruder wird mit einer Behinderung zur Welt kommen. Aber was ist schon normal? Kristo Šagors preisgekröntes Stück ab 10 Jahren.

Next Liberty, Graz/Stmk., bis 17. Mai,

TOM∙RIPLEY Der Krimiroman „Der talentierte Mr. Ripley“ von Patricia Highsmith gelangt nun in einer Bühnenfassung zur Aufführung. Ab 13.

Theater im Zentrum, Wien 1, bis 29. März,

KASPERL∙MÄRCHEN Tri-Tra Trallala: Der Puppenspieler Stefan Gaugusch, bekannt durch Figuren wie Rolf Rüdiger, Confetti und Co, bezaubert mit wunderbaren Kasperl-Geschichten die Sträußelsäle. Kinder, seid ihr alle da? Jaaaa ... Ab 3 Jahren.

Theater in der Josefstadt, Wien 8, div. Termine bis 6. Mai,

Karten 01/427 00-300, www.josefstadt.org

DES∙KAISERS∙NEUE∙KLEIDER Kleider machen Leute? Nicht immer, wie es dieser Andersen-Klassiker aufzeigt. Für Kinder und Familien ab 6 Jahren.

Rabenhof, Wien 3, bis 26. Februar,

MIO∙MEIN∙MIO Der Waisenbub Bosse reist in das Land der Ferne. Cool ist auch der mitreißende Soundtrack. Nach Astrid Lindgren.

Landestheater, St. Pölten/NÖ, bis 3. Juni,

MITMACH∙SCHAU „Hör hör! Schau schau!“: In der Silent Disco shaken, als Ohrwurm verkleiden – hier geht ihr der Theorie der Sinnesorgane fühlbar auf den Grund. Ab 6 Jahren.

ZOOM, Wien 7, bis 26. Februar,

d i e s & d a s

SEITEN∙STARK Spiel, Chat, Frage der Woche etc. - diese Homepage bietet Kindern jeden Menge Antworten auf Fragen rund ums Internet

KINDER∙ZEITMASCHINE Von dieser Homepage aus könnt ihr in die Vergangenheit reisen, Wissenswertes für den Geschichte-Unterricht erfragen, Zeiträtsel lösen, eine Ritterburg bauen u. v. m.

GESCHICHTEN zum Vorlesen und Anhören :

