NATUR∙EISBAHN Schilfumrandeter Eistraum: Praktisch ist, dass die Flächen des größten Eislaufplatzes Mitteleuropas alle von den Strandparkplätzen aus zugänglich sind, dazu Sitzbänke zum Ausruhen, Seile und Leitern zur Sicherheit und Einkehrmöglichkeiten.

Neusiedler See/Bgld., Eistelefon 0676/613 15 05,

www.neusiedlersee.com

www.facebook.com/NeusiedlerSeeTourismus

Instagram @neusiedler_see

MOONLIGHT∙SKIING Während die Dämmerung das Tal zudeckt, herrscht hier oben noch die glitzernde Magie der untergehenden Sonne. Das herrschaftliche 3-Gang Menü gibt hoffentlich Kraft für den Gipfelaufstieg, um dann mondscheinbegleitet mit einem Skiguide durch die Stille talwärts zu sausen. Stirnlampe kann da nicht schaden.

Zillertal Arena/Tirol, 9. Februar, 13. März,

10. April, ab 17 Uhr, Anm. 0 52 82/71 65,

www.zillertalarena.com

www.facebook.com/zillertalarena

Instagram @myzillertalarena

Foto: Getty Images/Oktay Ortakcioglu AIR & STYLE Über eine gigantische, steil in den Himmel ragende 42-Meter-Rampe jumpen wie aus den Wolken fallend tollkühne Athleten der internationalen Snowboard-Elite. Und die Partyzone rocken u. a. Live-Acts wie Beginner, Biffy Clyro und Fünf Sterne Deluxe.

Olympiaworld, Innsbruck/Tirol, 4. Februar,

Info & Tickets unter www.innsbruck.info

www.facebook.com/airandstyle

www.facebook.com/Innsbruck

www.instagram.com/innsbrucktourism

MONDSCHEIN∙WANDERUNG Mit Schneeschuhen und Stirnlampen ausgerüstet, führt die Tour auf den Hirschenkogel zur geselligen Glühwein-Runde. Selbst das Pfandl-Essen kann ohne Reue weggeputzt werden, denn wir Sportskanonen machen uns danach noch auf den Rückweg. Mit Übernachtung!

Sporthotel, Semmering/NÖ, 11. & 12. Februar, Anm. 0 26 64/80 38-12,

www.sporthotel-semmering.at

www..facebook.com/sporthotelsemmering

www.facebook.com/semmering

SKI∙SCHNUPPERTAG Aktionstag: Skifahren ist keine Hexerei, sofern’s nicht an der richtigen Technik hapert. Bei diesem Package absolvieren Sie einen Grundkurs. Nach dem fleißigen Üben spendiert der Skilehrer auch noch ein Après-Ski- Getränk. Leihausrüstung inkludiert.

Niederösterreichweit, div. Termine bis 1. April, 13-16 Uhr,

Anm. 0 74 82/204 44, www.niederoesterreich.at

www.facebook.com/niederoesterreich

Foto: tvb-paznaun-ischgl MONDSCHEIN∙RODELN Einmal wöchentlich gibt es in Kappl, dem Familien-Hotspot des Paznaun, einen Nachtrodelabend. Die sechs Kilometer lange Naturrodelbahn ist von 19 bis 24 Uhr beleuchtet. Ein romantisches Fondue auf dem Berg ist für Rodler inklusive, die besondere Rodelpakete buchen. Hinauf auf den Berg gelangen Rodler mit der Diasbahn. Dort lädt das Sunny Mountain Restaurant zum Einkehrschwung bei Livemusik.

Diasbahn, Kappl/Paznaun/Ischgl/Tirol,

jeden Dienstag, 19 bis 22 Uhr,

www.kappl.com//mondscheinrodeln

www.facebook.com/kappl.tirol

SCHNEESCHUH∙ABEND∙TOUR Per Bergbahn hinauf zur Mittelstation, die Schneeschuhe angelegt, verläuft die gemächliche Tour bis zum Neuhornbachhaus. Dort erfolgt eine gemütliche Einkehr. Das Panorama hier oben im Abendlicht der untergehenden Sonne ist ergreifend. Quietschfidel auch der Heimweg: per Rodel zurück ins Tal.

Treffpunkt: Talstation Bergbahnen Diedamskopf/Vlbg,

div. Termine bis 10. April, 15.30 Uhr, 35 €,

Anm. 0664/342 94 65, www.au-schoppernau.at

www.facebook.com/Au-Schoppernau

www.facebook.com/mitmoses.at

BEER∙AFFAIRS Craft Beer ist in aller Munde und lässt immer mehr Kehlen vor Freude glucksen. Über 30 Brauereien aus dem In- und Ausland bieten Hocharomatisches mit oft kunstvoll gestalteten Bieretiketten. Den Hunger stillt Feines aus der Marriott-Küche, begleitet von chilligen DJ-Sounds.

Marriott Vienna Hotel, Wien 1, 7. Februar,

ab 18 Uhr, Karten unter www.beer-affairs.at

www.facebook.com/wineaffairs.tastings

www.facebook.com/ViennaMarriottHotel



BIKE∙AUSTRIA Von der Harley bis zum Moperl: Fahrplanmäßig vor dem Saisonstart sollen Highlights, Trends und Shows die Lust aufs Zweiradfahren wecken. Für Kinder: Elektro-Trial-Parcours.

Messegelände, Tulln/NÖ, bis 5. Februar,

www.bike-austria.at

www.facebook.com/messetulln.at

Foto: omu Bar MAISON∙EXTRA∙DRY Wer Cocktails und Barflair liebt, ist hier an der richtigen Adresse. bei dieser neuen "After Work Event Reihe" am Schottentor schütteln und rühren die Profis selbst kreierte Cocktails. Und damit wir möglichst lange durchhalten, stärken wir unseren Magen mit kleinen Kreationen vom Burger bis zum Curry à la Küchenchef Alexander Royer. Die Plattenteller bearbeiten DJ Fè Vargas und RUUK mit lässigen 80ies Vinyl, chilligen Beats und feinstem Tech-Sound. Eintritt frei!

Omu Bar & Small Eats, Wien 9, jeden Donnerstag, ab 17 Uhr,

www.omu.bar

www.facebook.com/omu.bar

Foto: Getty Images/SeanShot

HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

www.hollyshirt.at

www.facebook.com/hollyshirt

WINTER∙MÄRCHEN Vor Jahren diente das Barockensemble als Filmkulisse für „Aschenputtel“. Anhand der Originalrequisiten tauchen die Besucher nun mitten ins Geschehen des zauberhaften Grimm-Märchens.

Schloss Hof/NÖ, bis 12. März, Info 0 22 85/200 00,

www.schlosshof.at

www.facebook.com/Schlosshof

Instagram @schloss_hof

GEORG∙TRESSLER Selten hat ein Regisseur die aufmüpfige und nach Lebenslust hungrige Nachkriegsjugend so authentisch verarbeitet. In Erinnerung an den großen Wiener Regisseur zeigt das Filmarchiv Austria acht Spielfilme u. a. „Die Halbstarken“, „Endstation Liebe“ oder „Sukkubus“ (Bild).

Metro Kinokulturhaus, Wien 1, bis 1. März,

Reserv. 01/512 18 03, www.filmarchiv.at/georg-tressler

www.facebook.com/filmarchivaustria

www.facebook.com/METROKinokulturhaus

Foto: Magali Bragard/2012 Europacorp/Echo Films/Tf1 Film Prod. ONLINE∙FILM∙FESTIVAL 28 Filme, in zehn Sprachen, rund um die Welt: Da streamen wir gewiss, bis die Augen brennen, denn auf der Online-Plattform liefert das „MyFrenchFilm-Festival“ französische Filmkunst par excellence. Die von Ihnen bestbewerteten Filme werden u. a. mit dem Publikumspreis ausgezeichnet (Bild „It Boy – 20 Jahre Unterschied“).

Online-Film-Festival, bis 13. Februar,

www.myfrenchfilmfestival.com

www.facebook.com/MyFrenchFilmFestival

Foto: Joachim Krenn CAMOUFLAGE Schwuppdiwupp und weg: Als eine Art Tarnanzug animiert die interaktive Textilinstallation „White Cube – Black Box“ zum Hineinschlüpfen. Somit gelangen die Besucher quasi als Teil der Ausstellung zu illusionärer Unsichtbarkeit.

tresor/BA Kunstforum, Wien 1, bis 26. März,

www.fabricfabrik.at

www.facebook.com/fabricfabrik

Instagram @fabricfabrik

Foto: Regine Schoettl KERZEN∙FÜHRUNG Vom Keller bis zum höchsten Turm: Im schummrigen Ambiente erscheinen die zauberhaften Gemächer völlig anders als am helllichten Tag. Vor dem Kehraus schmecken Glühwein und Brötchen am warmen Kaminfeuer.

Schloss Herberstein/Stmk., 10. Februar,

17 Uhr, Res. 0 31 76/88 25-0,

www.herberstein.co.at

www.facebook.com/Gartenschloss

Foto: Kamilla und Gert Strauss/Wien PAPIER∙THEATER Vorhang auf: In der fernsehfreien Biedermeier-Zeit erschafften Theaterfans in oft prunkvoller Verarbeitung Bühnen für zuhause. Neben der Schau „In den eigenen vier Wänden. Papiertheater – Eine bürgerliche Liebhaberei“ gibt es auch Aufführungen. Nächster Termin: „Peter und der Wolf“ am 19. Jänner.

Theatermuseum, Wien 1, bis 20. März,

Info & Res. 01/525 24-3460, www.theatermuseum.at

www.facebook.com/Theatermuseum

PFERDESCHLITTEN∙PARADE Hüa, jetzt geht’s los: In festlich-origineller Trachtenkluft paradieren die Teilnehmer in ihren historischen Gespannen. Nach der Schlittenfahrt gibt’s zünftige Musik und herzhaftes Schweinsbratl.

Heimatmuseum Arlerhof, Abtenau/Sbg., 5. Februar, ab 13 Uhr,

www.abtenau-info.at

www.facebook.com/Heimatmuseum.Arlerhof

WINTER∙ZUGFAHRT Im Waldviertel legt der Winter bekanntlich ein Schäuferl nach, wenn’s um Kälte, Schnee und Eis geht. Aber nicht verzagen, denn, wenn der Raureif sein Winterweiß über die Landschaft breitet, kann der Ausflug mit dem Wackelstein-Express nicht lange genug dauern. Dazu schmecken Glühwein und Faschingskrapfen.

Bahnhof, Heidenreichstein-Alt Nagelberg retour/NÖ, 11. Februar,

14 Uhr, Reserv. 0664/350 00 15, www.wsv.or.at

www.facebook.com/Waldviertler-Schmalspurbahn

LAMA∙TOUR Energietanken: An der Leine trotten die zahmen Tiere mit uns durch die erholsame Abgeschiedenheit. Und das Handy verbannen wir vorsorglich weit weg, um unsere Aufmerksamkeit vollends den knuffigen Lamas und Alpakas zu schenken. Wer weiß, was deren Leibspeise ist?

Naturpark Hohe Wand/NÖ, 5. Februar, 5. März, 14 Uhr,

Anm. 0 26 38/885 45, www.naturpark-hohewand.at

www.facebook.com/Naturpark-Hohe-Wand-NÖ

Foto: Getty Images/iStockphoto/irakite WILD∙FÜTTERUNG Welch eine Freude, zuzusehen, wenn eine Horde Wildtiere angelaufen kommt. Den Grund dafür liefert der Tierpark-Ranger während seiner schönen Aufgabe, etwa hundert Gehegebewohner wie Hirsche, Steinböcke, Alpakas & Co., täglich mit einem angemessenen Futterkorb zu versorgen.

Naturpark Hohe Wand/NÖ, 19. Februar, 19. März, 14 Uhr,

Anm. 0 26 38/885 45, www.naturpark-hohewand.at

www.facebook.com/Naturpark-Hohe-Wand

GOURMET∙IM∙SCHNEE Mit Schneeschuhen ausgerüstet leitet uns das unnachahmlich beruhigende Stapfen über einsame Schneefelder hinein in den winterlichen Wald. Ziel ist eine Führung durch die Sennerei und das Showcooking vor der Almhütte mit Kirchtagssupp’n, Lachsforelle und Wildragout. Im Sausewind geht’s dann gestärkt per Rodel ins Tal.

Feldpannalm, Bad Kleinkirchheim/Ktn.,

11./25. Februar, 8. & 15. März, 9.30 Uhr,

Anm. 0 42 40/82 12, www.badkleinkirchheim.com

www.facebook.com/badkleinkirchheim

www.facebook.com/Ski-Sportschule-Krainer

Foto: Getty Images/iStockphoto/Jordanlye

KULINARISCH∙SPAZIEREN Mit Fackeln und Laternen ausgestattet führt der Streifzug zu fünf urigen Orten, an denen Spezialitäten gereicht werden. Und wer konzentriert marschiert, hat gleich wieder ein paar Kalorien abgearbeitet.

Ab Marktplatz, Altenmarkt/Sbg., bis 29. März, jeden Mi, 17 Uhr,

Anm. 0 64 52/55 11, www.altenmarkt-zauchensee.at

www.facebook.com/altenmarkt.zauchensee

ACTION∙PAINTING Kunst ist, was dem Auge gefällt, oder? Kommen Sie daher auf gar keinen Fall in der Sonntagsmontur, denn hier können Sie so richtig die Farbe rauslassen. Schütten, verwischen, mit ein paar Schlieren und Tropfen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, nur zu. Für Erwachsene.

Mumok, Wien 7, 11. Februar, 16-18 Uhr, Anm. 01/525 00-13 13,

www.mumok.at

www.facebook.com/MUMOK

GANZ∙VIEL∙WOLLE Wolle, Garne & Zubehör: Häkeln oder stricken ist hier einerlei, soll in diesem Strickcafé bei Kaffee, Kuchen oder Prosecco vor allem der rege Austausch rund ums Handarbeiten zum selbstgemachten Lieblingsobjekt führen. Weiters: Charity-Aktionen, Workshops.

Wollsalon Sunshine Loop, Wien 13, Schließmanngasse 11,

Info 01/290 03 00, www.facebook.com/Wollsalon

Foto: Stephan Friesinger BE∙STRICKEND Von prinzessinnenrosa Applikationen bis zu alpakaweichen Kuschelschals – dieses DIY-Buch liefert vor allem hippe Ideen für Strickelemente, um Taschen, Mäntel & Co. aufzupeppen.

„Einfach bestrickend“ von M. & M.

Langwieser, www.stocker-verlag.com

www.facebook.com/Leopold-Stocker-Verlag

TETRIS Holterdipolter, bei diesem Tanzworkshop kugelt, purzelt und kraxelt ihr wie in dem beliebten Computer-Spiel. Ab 6 Jahren.

Dschungel, Wien 7, 6.-8. Februar, 10 Uhr,

Karten 01/522 07 20-20, www.dschungelwien.at

Foto: Thienemann Esslinger Verlag WWWas? Kindern fallen Fragestellungen ein, da können Erwachsene aufgrund fehlender Fantasie nur staunen. Dieses Buch lüftet Geheimnisse übers Internet, die auch Große g’scheiter machen.

„WWWas?“ von Jan von Holleben,

www.thienemann-esslinger.de

PUPPEN∙KLEIDUNG Schuhe aus, Patschen an: Nach einer Runde durch die neue Ausstellung „Angezogen!“, könnt ihr nach Herzenslust verschiedene Puppen stylen.

Spielzeug Museum, Salzburg, 7. Februar bis 29. Oktober,

www.spielzeugmuseum.at

www.facebook.com/Spielzeug.Museum

PINGUIN∙PEOPLE Das Theater Asou führt euch in diesem clownesken Bewegungstheater durch das Alltagsleben in der Eiswelt. Ab 6 Jahren.

Dschungel, Wien 7, 4./5. Februar,

Karten 01/522 07 20-20, www.dschungelwien.at

www.facebook.com/dschungel.wien

Instagram @dschungelwien

PATRICKS∙TRICK Patricks Bruder wird mit einer Behinderung zur Welt kommen. Aber was ist schon normal? Kristo Šagors preisgekröntes Stück ab 10 Jahren.

Next Liberty, Graz/Stmk., bis 17. Mai,

Karten 0316/8000, www.nextliberty.com

www.facebook.com/NextLibertyGraz

PATCH∙WORK Diese Oper für junges Publikum behandelt die Mischfamilie als aktuelles Thema. Komponist: Tristan Schulze.

Studio Walfischgasse, Wien 1, 16. Februar,

Info & Karten unter www.wiener-staatsoper.at

www.facebook.com/wiener.staatsoper

TOM∙RIPLEY Der Krimiroman „Der talentierte Mr. Ripley“ von Patricia Highsmith gelangt nun in einer Bühnenfassung zur Aufführung. Ab 13.

Theater im Zentrum, Wien 1, bis 29. März,

Karten 01/521 10, www.tdj.at

www.facebook.com/Theater-der-Jugend-Wien

DER∙LEBKUCHENMANN Freundschaft und Mut stehen bei diesem zauberhaften Märchenstück an erster Stelle. Nach dem berühmten Musical „The Gingerbread Man“ – für die ganze Familie.

Stadttheater, Klagenfurt/Ktn., bis 10. Februar,

Karten 0463/540 64, www.stadttheater-klagenfurt.at

www.facebook.com/StadttheaterKlagenfurt

KASPERL∙MÄRCHEN Tri-Tra Trallala: Der Puppenspieler Stefan Gaugusch, bekannt durch Figuren wie Rolf Rüdiger, Confetti und Co, bezaubert mit wunderbaren Kasperl-Geschichten die Sträußelsäle. Kinder, seid ihr alle da? Jaaaa ... Ab 3 Jahren.

Theater in der Josefstadt, Wien 8, div. Termine bis 6. Mai,

Karten 01/427 00-300, www.josefstadt.org

DES∙KAISERS∙NEUE∙KLEIDER Kleider machen Leute? Nicht immer, wie es dieser Andersen-Klassiker aufzeigt. Für Kinder und Familien ab 6 Jahren.

Rabenhof, Wien 3, bis 26. Februar,

www.rabenhoftheater.com

www.facebook.com/RabenhofTheater

MIO∙MEIN∙MIO Der Waisenbub Bosse reist in das Land der Ferne. Cool ist auch der mitreißende Soundtrack. Nach Astrid Lindgren.

Landestheater, St. Pölten/NÖ, bis 3. Juni 2017,

Karten 02742/90 80 80 600, www.landestheater.net

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich

Foto: Annegert Fuchshuber aus Michael Ende/Das Traumfresserchen/Thienemann Esslinger Verlag GmbH

DAS∙TRAUMFRESSERCHEN Prinzessin Schlafittchen aus dem Schlummerland ist schlaflos. Da begegnet Papa König einem seltsamen, traumfressenden Wesen. Von Michael Ende für Kinder ab 4 Jahren.

Theaterwerkstatt, St. Pölten/NÖ, bis 18. Februar,

Karten 0 27 42/90 80 80-600, www.landestheater.net

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich

MITMACH∙SCHAU „Hör hör! Schau schau!“: In der Silent Disco shaken, als Ohrwurm verkleiden – hier geht ihr der Theorie der Sinnesorgane fühlbar auf den Grund. Ab 6 Jahren.

ZOOM, Wien 7, bis 26. Februar,

Reserv. 01/524 79 08, www.kindermuseum.at

www.facebook.com/ZOOM.Kindermuseum.Wien

SEITEN∙STARK Spiel, Chat, Frage der Woche etc. - diese Homepage bietet Kindern jeden Menge Antworten auf Fragen rund ums Internet

www.seitenstark.de

KINDER∙ZEITMASCHINE Von dieser Homepage aus könnt ihr in die Vergangenheit reisen, Wissenswertes für den Geschichte-Unterricht erfragen, Zeiträtsel lösen, eine Ritterburg bauen u. v. m.

www.kinderzeitmaschine.de

GESCHICHTEN zum Vorlesen und Anhören :

www.wunderbare-enkel.de/vorlesegeschichten

www.geschichten-zum-vorlesen.de

www.kinder-geschichte.de