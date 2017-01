t o p F I T

HISTORIC∙ICE∙TROPHY Schnittiges Fahrzeug, coole Typen, smarte Blicke – tja, wirklich harten Männern machen doch ein paar Minusgrade nichts aus, oder? Der Rundkurs auf Eis und Schnee ist für Oldtimer bis Baujahr 1984 und Youngtimer bis Baujahr 1994 zugelassen.

Rundkurs, Altenmarkt-Zauchensee/Sbg.,

25.-29. Jänner, www.historicicetrophy.at

www.facebook.com/HistoricIceTrophyAltenmarkt

SCHLAG∙DAS∙ASS 50,38 Minuten für 25,6 Streckenkilometer: Bei diesem laut Guinnessbuch der Rekorde längsten Skirennen der Welt gilt es, den Abfahrtskönig Armin Assinger zu schlagen. Wer schafft es, den King zu stauben?

Talstation Millennium-Express, Nassfeld/Ktn., 27. & 28. Jänner,

Info & Anm. www.schlagdasass.at

www.facebook.com/schlagdasass

WINDHUND∙RENNEN Schneller als der Wind: Der Windhundrennclub Tirol ruft wieder das traditionelle Schneecoursing aus. Eindrucksvoll anzusehen, wie die grazilen Geschöpfe mit Jagdeifer von der präparierten Bahn abheben, als flögen sie.

Jausenstation Doadler Alm, Neustift im Stubaital/Tirol, bis 22. Jänner,

Neustift im Stubaital, www.wrct.at

www.facebook.com

SKI∙SCHNUPPERTAG Aktionstag: Skifahren ist keine Hexerei, sofern’s nicht an der richtigen Technik hapert. Bei diesem Package absolvieren Sie einen Grundkurs. Nach dem fleißigen Üben spendiert der Skilehrer auch noch ein Après-Ski- Getränk. Leihausrüstung inkludiert.

Niederösterreichweit, div. Termine bis 1. April, 13-16 Uhr,

Anm. 0 74 82/204 44, www.niederoesterreich.at

www.facebook.com/niederoesterreich

Foto: tvb-paznaun-ischgl MONDSCHEIN∙RODELN Einmal wöchentlich gibt es in Kappl, dem Familien-Hotspot des Paznaun, einen Nachtrodelabend. Die sechs Kilometer lange Naturrodelbahn ist von 19 bis 24 Uhr beleuchtet. Ein romantisches Fondue auf dem Berg ist für Rodler inklusive, die besondere Rodelpakete buchen. Hinauf auf den Berg gelangen Rodler mit der Diasbahn. Dort lädt das Sunny Mountain Restaurant zum Einkehrschwung bei Livemusik.

Diasbahn, Kappl/Paznaun/Ischgl/Tirol,

jeden Dienstag, 19 bis 22 Uhr,

www.kappl.com//mondscheinrodeln

www.facebook.com/kappl.tirol

SCHNEESCHUH∙ABEND∙TOUR Per Bergbahn hinauf zur Mittelstation, die Schneeschuhe angelegt, verläuft die gemächliche Tour bis zum Neuhornbachhaus. Dort erfolgt eine gemütliche Einkehr. Das Panorama hier oben im Abendlicht der untergehenden Sonne ist ergreifend. Quietschfidel auch der Heimweg: per Rodel zurück ins Tal.

Treffpunkt: Talstation Bergbahnen Diedamskopf/Vlbg,

div. Termine bis 10. April, 15.30 Uhr, 35 €,

Anm. 0664/342 94 65, www.au-schoppernau.at

www.facebook.com/Au-Schoppernau

www.facebook.com/mitmoses.at

BRUSTKREBS∙YOGA Im Rahmen der Kennenlerntage bietet das Team in Kooperation mit der Krebshilfe Wien sanfte, speziell abgestimmte Übungssequenzen, um die tiefgreifende psychische Hoffnungslosigkeit zu mildern und die physische Verfassung zu stärken.

Yoga 4 Health, Wien 4, 21./28. Jänner,

Info & Anm. www.brustkrebsyoga.at

www.facebook.com/KrebshilfeWien

p a n o R A M A

TRAU∙DICH∙MESSE Vom Catwalk bis zum Blumenarrangement: Damit der schönste Tag im Leben auf ewig hält, bekommen Heiratswillige Tipps zur Vorbereitung. Sag „Ja“ zur Liebe, auch wenn das Herz manchmal ganz schön blutet ...

Messe Congress Center, Wien 2,

bis 22. Jänner, www.brautinfo.at

www.facebook.com/Trau.Dich.Hochzeitsmesse.Wien

Foto: zamphotography/Fotolia WINTER∙MÄRCHEN Vor Jahren diente das Barockensemble als Filmkulisse für „Aschenputtel“. Anhand der Originalrequisiten tauchen die Besucher nun mitten ins Geschehen des zauberhaften Grimm-Märchens.

Schloss Hof/NÖ, bis 12. März, Info 0 22 85/200 00,

www.schlosshof.at

www.facebook.com/Schlosshof

Instagram @schloss_hof

Foto: Getty Images/SeanShot HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

www.hollyshirt.at

www.facebook.com/hollyshirt

SALON·BOLUMINSKI Sieht man draußen die hektischen Menschenmassen von Geschäft zu Geschäft hetzen, kommt uns dieser Rückzugsort mit Private Shopping samt Kaffee und Prosecco nur recht. Angesagte Fashion-Designer lüften wieder kofferweise Modisches samt inspirierender Gespräche. Kinderecke für die Kleinen.

Salon Boluminski, Wien 7, bis 22. Jänner,

Info 0699/181 68 038,

www.salon-boluminski.com

www.facebook.com/salonboluminski

Foto: Magali Bragard/2012 Europacorp/Echo Films/Tf1 Film Prod. k u l T O U R

ONLINE∙FILM∙FESTIVAL 28 Filme, in zehn Sprachen, rund um die Welt: Da streamen wir gewiss, bis die Augen brennen, denn auf der Online-Plattform liefert das „MyFrenchFilm-Festival“ französische Filmkunst par excellence. Die von Ihnen bestbewerteten Filme werden u. a. mit dem Publikumspreis ausgezeichnet (Bild „It Boy – 20 Jahre Unterschied“).

Online-Film-Festival, bis 13. Februar,

www.myfrenchfilmfestival.com

www.facebook.com/MyFrenchFilmFestival

ALLES∙JOLLY Was hatten Sie damals im Federpennal? Satte Farben, bruchfest – bis heute zählt die Kultmarke Jolly zum Lieblingsutensil in fast jeder Schultasche. Das Museum Joanneum begleitet eine Exkursion in die Werkstatt.

Treffpunkt: Ibererstraße 23, Graz/Stmk.,

27. Jänner, 15 Uhr, Anm. 0316/80 17-97 80,

www.museum-joanneum.at

www.facebook.com/MuseumimPalais

Foto: Joachim Krenn CAMOUFLAGE Schwuppdiwupp und weg: Als eine Art Tarnanzug animiert die interaktive Textilinstallation „White Cube – Black Box“ zum Hineinschlüpfen. Somit gelangen die Besucher quasi als Teil der Ausstellung zu illusionärer Unsichtbarkeit.

tresor/BA Kunstforum, Wien 1, bis 26. März,

www.fabricfabrik.at

www.facebook.com/fabricfabrik

Instagram @fabricfabrik

Foto: Regine Schoettl KERZEN∙FÜHRUNG Vom Keller bis zum höchsten Turm: Im schummrigen Ambiente erscheinen die zauberhaften Gemächer völlig anders als am helllichten Tag. Vor dem Kehraus schmecken Glühwein und Brötchen am warmen Kaminfeuer.

Schloss Herberstein/Stmk., 10. Februar,

17 Uhr, Res. 0 31 76/88 25-0,

www.herberstein.co.at

www.facebook.com/Gartenschloss

Foto: LupisPuma HUT∙ERZEUGUNG Der Hut, der steht mir gut: Das Museum Joanneum begleitet diese außergewöhnlich-schöne Führung durch die traditionelle Hutmacher-Werkstatt. Zwischen Stoffen, Stecknadeln und Bänder-Wirrwarr erleben wir die uralte Handwerkskunst live vor Ort.

Treffpunkt: Josef Kepka & Söhne, Graz/Stmk., 21. Jänner, 14 Uhr,

Anm. 0316/80 17-97 80, www.museum-joanneum.at

www.kepka.at

www.facebook.com/MuseumimPalais

www.facebook.com/Hutmanufaktur-Kepka-Millinery-Kepka

Foto: Klett-Cotta Verlag BRIEFE∙VOM∙WEIHNACHTSMANN J. R. R. Tolkien ist nicht nur mit „Herr der Ringe“ in die Literaturgeschichte eingegangen. Dieses Büchlein beinhaltet allerliebste Briefe und Zeichnungen, die er für seine Kinder von 1920-1943 jeden Dezember samt Marken der Nordpolpost verfasste. Ein kalter Kuss, der jedes Herz erwärmt ...

„Briefe vom Weihnachtsmann“ von J. R. R. Tolkien,

www.klett-cotta.de

www.facebook.com/KlettCotta

Foto: Kunstmuseum Waldviertel PARK∙DES∙STAUNENS Wir wundern uns zwar Tag für Tag über dies oder das. Zum Staunen aber nehmen wir uns wenig Zeit. Vielleicht, weil wir keinen Platz dafür kennen. Stimmt nicht. Im Waldviertel haben die beiden Bildhauer und Designer Heide und Makis Efthymios Warlamis ein Museum mit angrenzendem Skulpturenpark eingerichtet, das genau dies zulässt. Der „Park des Staunens“ mit seinen Himmelssäulen ähnelnden Installationen regt dabei nicht nur die Fantasie an. Man kommt dort vor allem aus einem nicht heraus – dem Staunen.

Kunstmuseum Waldviertel, Schrems/NÖ,

Mi-So & Fei 10-17 Uhr,

www.daskunstmuseum.at/skulpturenpark

www.facebook.com/Das-Kunstmuseum-Waldviertel

Foto: Kamilla und Gert Strauss/Wien PAPIER∙THEATER Vorhang auf: In der fernsehfreien Biedermeier-Zeit erschafften Theaterfans in oft prunkvoller Verarbeitung Bühnen für zuhause. Neben der Schau „In den eigenen vier Wänden. Papiertheater – Eine bürgerliche Liebhaberei“ gibt es auch Aufführungen. Nächster Termin: „Peter und der Wolf“ am 19. Jänner.

Theatermuseum, Wien 1, bis 20. März,

Info & Res. 01/525 24-3460, www.theatermuseum.at

www.facebook.com/Theatermuseum

l a n d L E B E N

WILD∙FÜTTERUNG Welch eine Freude, zuzusehen, wenn eine Horde Wildtiere angelaufen kommt. Den Grund dafür liefert der Tierpark-Ranger während seiner schönen Aufgabe, etwa hundert Gehegebewohner wie Hirsche, Steinböcke, Alpakas & Co., täglich mit einem angemessenen Futterkorb zu versorgen.

Naturpark Hohe Wand/NÖ, 22. Jänner, 19. Februar, 19. März, 14 Uhr,

Anm. 0 26 38/885 45, www.naturpark-hohewand.at

www.facebook.com/Naturpark-Hohe-Wand

GOURMET∙IM∙SCHNEE Mit Schneeschuhen ausgerüstet leitet uns das unnachahmlich beruhigende Stapfen über einsame Schneefelder hinein in den winterlichen Wald. Ziel ist eine Führung durch die Sennerei und das Showcooking vor der Almhütte mit Kirchtagssupp’n, Lachsforelle und Wildragout. Im Sausewind geht’s dann gestärkt per Rodel ins Tal.

Feldpannalm, Bad Kleinkirchheim/Ktn., 26. Jänner,

1./11./25. Februar, 8. & 15. März, 9.30 Uhr,

Anm. 0 42 40/82 12, www.badkleinkirchheim.com

www.facebook.com/badkleinkirchheim

www.facebook.com/Ski-Sportschule-Krainer

LITERARSICHE∙BUSCHENSCHANK Süffiger Wein und hausgemachte Bio-Schmankerln passen vorzüglich, wenn das Figurentheater Ives & Minou Wendt Nestroy's “Häuptling Abendwind“ spielen.

Seymanns Weinhandwerkerei, Karlsdorf/NÖ,

28. & 29. Jänner, ab 16 Uhr,

Anm. 0699/111 20 639, www.seymann-wine.at

www.facebook.com/roseandwinespirit

www.facebook.com/seymannwine

GLÜCK∙IM∙TOPF In der Kochwerkstatt mit Kräuterhexe Uschi Zezelitsch entstehen etwa „Winter-Limo“ an der Seite von „Fortuna-Gebäck“ als natürliches Antidepressivum, damit der Winterfrust nur ja niemanden piesackt. Dazu Kostproben, Produkte und Rezeptblätter für zu Hause.

Schauküche Der Sonnberghof,

Bad Sauerbrunn/Bgld., 21. Jänner, 14.30 Uhr,

Anm. 0 26 25/322 03-6, www.uschi-zezelitsch.at

www.facebook.com/Tourismus-Bad-Sauerbrunn

www.facebook.com/uschi.zezelitsch

Foto: Getty Images/iStockphoto/Jordanlye KULINARISCH∙SPAZIEREN Mit Fackeln und Laternen ausgestattet führt der Streifzug zu fünf urigen Orten, an denen Spezialitäten gereicht werden. Und wer konzentriert marschiert, hat gleich wieder ein paar Kalorien abgearbeitet.

Ab Marktplatz, Altenmarkt/Sbg., bis 29. März, jeden Mi, 17 Uhr,

Anm. 0 64 52/55 11, www.altenmarkt-zauchensee.at

www.facebook.com/altenmarkt.zauchensee

k r e a t i v W E R K S T A T T

WINTER∙GEMÜSE Die picksüße Kirschenzeit liegt zwar noch in weiter Ferne, aber es behauptet ja keiner, dass im Winter nix wächst. Nach der Gartenrunde strecken wir den grünen Daumen aus, lernen frostresistente Gewächse kennen und gestalten ein Gemüsepflanzenkisterl für zuhause.

Cityfarm Schönbrunn, Wien 13, 28. Jänner, 9-13 Uhr,

Anm. info@cityfarm.at

www.facebook.com/cityfarmschoenbrunn

REPAIR∙CAFÉ Durch gemeinsames Reparieren soll das Netzwerk an Experten stetig wachsen. Heute spezial: luckerte Hosen flicken, Saum kürzen oder Zipp einnähen. Ein Schneider geht dem Stoff vorbildlich an den Kragen.

Otelo, Vorchdorf/OÖ, 21. Jänner, 15-18 Uhr,

Info 0650/703 19 19, www.otelo.or.at

www.facebook.com/otelos

Foto: Stephan Friesinger BE∙STRICKEND Von prinzessinnenrosa Applikationen bis zu alpakaweichen Kuschelschals – dieses DIY-Buch liefert vor allem hippe Ideen für Strickelemente, um Taschen, Mäntel & Co. aufzupeppen.

„Einfach bestrickend“ von M. & M.

Langwieser, www.stocker-verlag.com

www.facebook.com/Leopold-Stocker-Verlag

k i n d e r W E L T

DER∙KLEINE∙PRINZ Der Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry kommt nun in einer Musicalfassung zur Aufführung.

Stadthalle, Wien 15, 24. Jänner, 20 Uhr,

Karten 01/799 99 79, www.stadthalle.com

www.facebook.com/WienerStadthalle

FLUCHT∙INS∙UNGEWISSE Wie in einem Roadmovie wird der Teenager Naz zwischen Angst und Hoffnung hin- und hergerissen. „Der Junge mit dem Koffer“ ab 12 Jahren.

Landestheater @Bühne im Hof, St. Pölten/NÖ,

25. Jänner, 18 Uhr, Karten 0 27 42/90 80 80-600,

www.landestheater.net

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich/

PATCH∙WORK Diese Oper für junges Publikum behandelt die Mischfamilie als aktuelles Thema. Komponist: Tristan Schulze.

Studio Walfischgasse, Wien 1, 29./31. Jänner, 1./16. Februar,

Info & Karten unter www.wiener-staatsoper.at

www.facebook.com/wiener.staatsoper

DICK & FETT Freundschaft, Liebe, Mut – das Ensemble TaO! bringt „Dicke Didi, fetter Felix“ nach Christine Nöstlinger auf die Bühne. Ab 6 Jahren.

Akzent, Wien 4, bis 28. Jänner,

Karten 01/501 65-33 06, www.akzent.at

www.facebook.com/TheaterAkzent

NACHBARS∙GARTEN Kirschen, Äpfel, Birnen – zwei Herren genießen ihren erholsamen Garten, bis der eine neidisch auf des anderen Obst reagiert. Ab 6 Jahren.

Theater des Kindes, Linz/OÖ, 21. Jänner, 16 Uhr, Info 0732/605 255,

www.theater-des-kindes.at

www.facebook.com/Theater.des.Kindes

TOM∙RIPLEY Der Krimiroman „Der talentierte Mr. Ripley“ von Patricia Highsmith gelangt nun in einer Bühnenfassung zur Aufführung. Ab 13.

Theater im Zentrum, Wien 1, bis 29. März,

Karten 01/521 10, www.tdj.at

www.facebook.com/Theater-der-Jugend-Wien

DER∙LEBKUCHENMANN Freundschaft und Mut stehen bei diesem zauberhaften Märchenstück an erster Stelle. Nach dem berühmten Musical „The Gingerbread Man“ – für die ganze Familie.

Stadttheater, Klagenfurt/Ktn., bis 10. Februar,

Karten 0463/540 64, www.stadttheater-klagenfurt.at

www.facebook.com/StadttheaterKlagenfurt

KASPERL∙MÄRCHEN Tri-Tra Trallala: Der Puppenspieler Stefan Gaugusch, bekannt durch Figuren wie Rolf Rüdiger, Confetti und Co, bezaubert mit wunderbaren Kasperl-Geschichten die Sträußelsäle. Kinder, seid ihr alle da? Jaaaa ... Ab 3 Jahren.

Theater in der Josefstadt, Wien 8, div. Termine bis 6. Mai,

Karten 01/427 00-300, www.josefstadt.org

Foto: TDJ Keyvisual DER∙NUSSKNACKER Pünktlich zur Weihnachtszeit startet das bezaubernde Stück nach E.T.A. Hoffmann. Ab 6 Jahren.

Renaissancetheater, bis 29. Jänner,

Karten 01/521 10-230, www.tdj.at

www.facebook.com

DES∙KAISERS∙NEUE∙KLEIDER Kleider machen Leute? Nicht immer, wie es dieser Andersen-Klassiker aufzeigt. Für Kinder und Familien ab 6 Jahren.

Rabenhof, Wien 3, bis 26. Februar,

www.rabenhoftheater.com

www.facebook.com/RabenhofTheater

CENDRILLON In der preisgekrönten Choreografie von Thierry Malandain startet die Saison des Wiener Staatsballetts. Und wie immer entführt der Prinz sein Aschenputtel in die Welt der Liebe. Ab 10 Jahren.

Volksoper, Wien 1, bis 29. Jänner,

Karten 01/513 15 13, www.wiener-staatsballett.at

www.facebook.com/Volksoper

www.facebook.com/wiener.staatsoper

MIO∙MEIN∙MIO Der Waisenbub Bosse reist in das Land der Ferne. Cool ist auch der mitreißende Soundtrack. Nach Astrid Lindgren.

Landestheater, St. Pölten/NÖ, bis 3. Juni 2017,

Karten 02742/90 80 80 600, www.landestheater.net

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich

Foto: Annegert Fuchshuber aus Michael Ende/Das Traumfresserchen/Thienemann Esslinger Verlag GmbH

DAS∙TRAUMFRESSERCHEN Prinzessin Schlafittchen aus dem Schlummerland ist schlaflos. Da begegnet Papa König einem seltsamen, traumfressenden Wesen. Von Michael Ende für Kinder ab 4 Jahren.

Theaterwerkstatt, St. Pölten/NÖ, bis 18. Februar,

Karten 0 27 42/90 80 80-600, www.landestheater.net

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich

MITMACH∙SCHAU „Hör hör! Schau schau!“: In der Silent Disco shaken, als Ohrwurm verkleiden – hier geht ihr der Theorie der Sinnesorgane fühlbar auf den Grund. Ab 6 Jahren.

ZOOM, Wien 7, bis 26. Februar,

Reserv. 01/524 79 08, www.kindermuseum.at

www.facebook.com/ZOOM.Kindermuseum.Wien