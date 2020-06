Soll mein Kind wiederholen, auch wenn es nicht sitzen bleibt?

Doch nicht immer sind die Eltern so reflektiert, weiß Beate Simon, die eine Lerncoaching-Agentur betreibt (simon-coaching.at) und Eltern sowie ihre Kinder bei Schulproblemen berät. Aus Erfahrung weiß sie: „Viele Mütter und Väter haben ein bestimmtes Bild im Kopf, wie ihr Kind zu sein hat. Und das übertragen sie auf ihren Sohn bzw. ihre Tochter.“

Unter Druck

Das Problem an der Sache: „Die Kinder spüren diesen Druck, den Eltern oft unbewusst ausüben – natürlich in bester Absicht, weil sie wollen, dass ihr Kind später einmal einen guten Beruf ausüben kann. Und die Kinder wollen ihren Eltern gefallen – sie strengen sich an, können aber die von ihnen erwartete Leistung nicht bringen.“ Das setze dann einen Teufelskreis in Gang. Die Kinder würden es den Eltern recht machen wollen, „verlieren aber an Selbstbewusstsein, weil sie ständig scheitern – und sacken in der Leistung noch mehr ab.“

Was rät sie also Eltern, die sich jetzt fragen, ob ihr Kind die Klasse am besten wiederholen soll oder nicht? „Diese Frage lässt sich natürlich immer nur individuell beantworten“, sagt Beate Simon.

Grundsätzlich gelte aber: „Lösen Sie sich von ihren eigenen Vorstellungen und hören Sie auf Ihr Kind. Stellen Sie sich die Frage, was das Beste für Ihr Kind ist. Was und wie sollte es sein, damit es meinem Kind gut geht?“