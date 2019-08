Darf man anderen Eltern Erziehungstipps geben?

Darf man oder nicht?

Auf der anderen Seite ist Elternschaft heute so sehr Ausdruck des Individualismus wie noch nie. Bis vor knapp 200 Jahren war die Erziehung der Kinder meist gar keine Frage der Eltern, sondern der (familiären oder dörflichen) Gemeinschaft. In besseren Kreisen und besonders dem Adel noch verstärkt und noch viel länger, Kaisers Kinder sahen Mama und Papa ohnehin nur zu Anlässen.

Heute sieht es jede Mutter und jeder Vater als gutes Recht an, die Erziehung des Sprosses so zu gestalten, wie man es im Rahmen der eigenen weltanschaulichen Sicht für gut befindet. So wie Religionen, Ideologien, Musikrichtungen und Ernährungsstil sucht man sich auch seinen Umgang mit den eigenen Genträgern aus, und wer da hineinquatscht, fliegt raus.

Kann man dagegen nichts machen? Darf man einfach nichts sagen?