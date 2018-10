Bio-Backzutaten von SPAR Natur*pur - da schmeckst die Natur pur!

SPAR hat das größte Bio-Sortiment zum Backen

Alles, was in der feinen Backstube gebraucht wird, finden Sie von SPAR Natur*pur in bester Bio-Qualität.

Hergestellt im Einklang mit der Natur

Nur natürliche Dünge- und Pflanzenschutzmittel*

Ohne Gentechnik *

* Erhalt wertvoller Vitamine und Mineralstoffe durch schonende Verarbeitung

Ehrliche, echte Aromen

Bio-Eier aus Freilandhaltung

Backpulver ohne Phosphat

Bio-Butter von feiner, cremiger Konsistenz

Vollreif geerntete Früchte

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen beim Bio-Backen! Mehr dazu unter www.spar.at

* lt. Gesetz