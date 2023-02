Auf Wiederblühen! Wie nicht nur Amaryllen ein zweites Leben bekommen

Die Schöne wieder zum Blühen zu bringen, ist keine Hexerei: Man pflegt sie wie die meisten Topfpflanzen: Bis Juni braucht die Amaryllis Wasser und sollte einmal im Monat mit stickstoffhaltigem Blattdünger gedüngt werden. Je mehr grüne Blätter der Ritterstern, so der deutsche Name, jetzt bildet, desto besser: „Je mehr Grün, desto mehr Kraft bekommt die Zwiebel und desto prächtiger blüht die Amaryllis im kommenden Jahr.“

Mitte bis Ende Juni – also praktischerweise noch vor dem Sommerurlaub – „mache ich einen radikalen Stopp“, wie der Pflanzenexperte das bezeichnet. „Ich schneide alle Blätter knapp über der Zwiebel ab – etwa dort, wo auch zuvor die Blätter abgeschnitten worden waren. Gleichzeitig höre ich auf zu gießen.“ Einfacher geht es nicht.

Achtung: Pilzgefahr!

Die Gefahr ist allerdings groß, dass dann Pilze über die Schnittflächen in die Zwiebel gelangen. „Das ist wie bei einer Wunde auf der Haut, über die auch Bakterien in die Blutbahn gelangen können“, erläutert der Blumenliebhaber. Ein Pflaster wie beim Menschen nutzt dem Ritterstern allerdings wenig. „Viele Gärtner behandeln die wunde Blattstelle mit Fungiziden. Doch es gibt auch eine einfache Methode, die weitaus weniger giftig ist“, verrät Fellner: „Zerriebene Grillkohle schützt die Pflanze genauso. Auch Asche aus dem Griller kann man verwenden – doch dann sollte man schauen, dass zuvor kein Fett in die Glut getropft ist. Genauso gut eignet sich zerriebener Gips.“

Bis Ende September, Anfang Oktober lässt man die Zwiebeln in Ruhe. „Von da an sollten sie im Dunkeln stehen. Da reicht es völlig, einen Karton über den Blumentopf zu stülpen“, berichtet Fellner. Von jetzt an braucht es die Amaryllis nicht nur dunkel, sondern auch kühl. Optimal sind 10 bis 15 Grad Celsius – kühler geht auch, nur gefrieren darf es nicht. Gegossen wird die Topfpflanze jetzt noch nicht. „Sonst ist die Gefahr groß, dass die Zwiebel fault“, warnt der Gartenprofi. Dann wäre der ganze Aufwand umsonst gewesen.