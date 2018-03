RunNa: Zwei Premieren und viel Persönliches

Also trabten wir dahin. Am Donaukanal. Meiner Stammstrecke, die ich in und auswendig kenne und die dennoch abends etwas anders wirkt, als im Morgengrauen, mit müden Augen und oftmals noch eher schlafwandelnd, als wirklich laufend. Für mich war es an dem Abend ein Genusslauf. Austraben nach dem Tempotraining zwölf Stunden zuvor. Doch Genuss nicht nur, weil ich nicht auf 400 Metern Vollgas geben musste, sondern vor allem, weil es ums Miteinander und damit verbunden, wie mein Strava-Titel sagt, ums Quatschen und Kennenlernen ging. Wer sind eigentlich die Frauen, die am 27. Mai am Start stehen werden?

Real Life

„Hallo Natascha, ich bin Andrea.“ Ich krame gerade in meiner Sporttasche und schaue auf. „Hallo“, sage ich etwas überrascht und dann nach einer kurzen Pause: „Ah, hallo! Sorry, musste jetzt erst überlegen... Ja voll super, dass du gekommen bist und wir uns endlich mal persönlich kennenlernen!“ Andrea und ich haben uns bisher nur virtuell gekannt. Sie hatte mich einmal angeschrieben, weil sie meinen Blog gelesen hatte. Der Kontakt ist seither nicht abgerissen. Ein Treffen war sich bisher noch nicht ausgegangen. Daher freute ich mich umso mehr, dass sie tatsächlich zum KURIER Frauenlauf Talk und Lauftreff gekommen ist. Sie schloss sich meiner Gruppe an und wir trabten die 30 Minuten gemeinsam Seite an Seite. Nun hatte ich endlich nicht nur ein reales Gesicht zum Namen, sondern lernte Andrea auch gleich ein bisschen besser kennen...