Doch was tut man, wenn die Schädlinge anfangen, das geschätzte Gemüse anzuknabbern? Hier ist die richtige Nachbarschaft entscheidend. „Wer unterschiedliche Pflanzen nebeneinander setzt, der sorgt zum einen dafür, dass der Boden nicht einseitig ausgelaugt wird, und so weniger Nährstoffzufuhr benötigt“, sagt Schubert. Gleichzeitig vertreibt er so manch ungeliebtes Insekt: Zwiebeln und Lauch halten etwa die Möhrenfliege von der Karotte fern. Das Bohnenkraut schützt vor Läusen, während die Kapuzinerkresse Schädlinge wie Kohlweißlingsraupen oder Blattläuse auf sich zieht. Salat hält dagegen den Radieschen die Erdflöhe vom Leib.

Übrigens: Wer Tiefwurzler wie Pastinaken oder Tomaten im Garten hat, muss diese auch während Trockenperioden weniger oft gießen.

Und manche Pflanzen sind wahre Klimagewinner, weil sie lange Trockenperioden gut wegstecken, manche kommen sogar mit Starkregen zurecht. Bei den Bäumen sind das zum Beispiel die Blasen- und die Blumenesche, die Hopfenbuche, der Lederhülsenbaum und der Felsenahorn, dessen Blüten im Frühjahr eine Attraktion für Bienen sind.