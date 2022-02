Leben in der Disney-Wohnanlage: Traum oder Albtraum?

Nachhaltigkeit

Bei Experten stößt hingegen das ökologische Konzept auf wenig Gegenliebe. Obwohl Disney versichert, bei der Konstruktion auf Nachhaltigkeit zu achten, steht besonders die 10 Hektar große Lagune in der Kritik. "Es macht ökologisch keinen Sinn", sagt Nicola Ulibarri, die an der University of Californa über Wassermanagement forscht im Gespräch mit dem "Guardian". "In einer sehr heißen Wüste, in einem Staat, in dem wir nicht sehr viel zusätzliches Wasser zur Verfügung haben. Das Wasser verdunstet dort nur, weder wird es Trinkwasser für Menschen noch ein Lebensraum für Fische".

Erinnerungen an Celebration

Cotino ist nicht die erste Wohnanlage, die vom Disney-Konzern geplant wurde. Mitte der 1990er-Jahre wurde in Florida, in der Nähe des Disney World Resorts, die Stadt Celebration aus dem Boden gestampft. Deren Bewohnerinnen und Bewohner mussten sich an ein 70 seitiges Regelbuch halten, das unter anderem die äußere Umgestaltung der Häuser verbot und sogar die Vorhangfarbe vorschrieb. Die Stadt steht unter der Verwaltung einer Betreibergesellschaft, einen demokratisch gewählten Bürgermeister gibt es nicht.

2016 kam Celebration zuletzt in die Schlagzeilen, als die Einwohner den schlechten Zustand ihrer Häuser – undichte Dächer, Schimmel, abbröckelnde Balkone – öffentlich machten. Aus diesem Projekt hat sich der Disney-Konzern zurückgezogen. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, muss sich dennoch in Geduld üben: Ein Baustart für Cotino ist noch nicht bekannt.