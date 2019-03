Wohnen im Freien: Wie Balkone und Terrassen geplant werden

Der kleine Balkon

Pflanzen: Es grünt so grün - auch am kleinsten Balkon sehnen sich die Menschen nach Natur und pflanzen fleißig an. "Eine Kräuterkiste mit Thymian, Rosmarin und Salat verbreitet guten Geruch und Atmosphäre", weiß Jörg Zecha von Argegarten. Aber auch kleine Obstbäume wie Zwergapfel und -marillenbäume sind für den kleinen Balkon geeignet. "Die Töpfe am besten an die Wand stellen, damit sie von starken Windböen geschützt sind und nicht umfallen können", rät Terrassenexperte Zecha. Obstbäume eignen sich für sonnige Lagen und sind sehr pflegeleicht. Im Frühling ist zweimal Gießen pro Woche ausreichend, in den heißen Sommermonaten sollte das allerdings auf alle zwei Tage erhöht werden.