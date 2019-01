Wintervogelzählung: Der Spatz überholt die Kohlmeise

Somit wurden in der schneereichen Hälfte von Österreich so viele Vögel wie noch nie gezählt, in der schneearmen Hälfte blieben die Vögel regelrecht aus.

„Der massive Schneefall im Alpenraum beeinflusst ganz deutlich das Auftreten unserer heimischen Wintervögel“, erklärt Gabor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich. „Wenn die Vögel durch den Frost und die dicke Schneedecke weniger Nahrung finden, drängen sie in die Siedlungsräume.“ In den Alpen und entlang der Nordseite der Alpen sah man daher bei dem Projekt „Stunde der Wintervögel“ so viele Tiere wie noch nie.