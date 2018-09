Williams-Karikatur am Cover: "Herald Sun" wehrt sich gegen "Zensur"

Eklat bei US-Open-Finale

Knights Williams-Karikatur war an das Damenfinale der diesjährigen US-Open in New York angelehnt. Beim Endspiel am vergangenen Samstag lief für Serena Williams nichts wie geplant. Eine Verwarnung von Schiedsrichter Carlos Ramos wegen unerlaubtem Coaching brachte die sechsfache US-Open-Gewinnerin derart aus der Fassung, dass sie Ramos als "Lügner" und "Dieb" beschimpfte und ihren Schläger zertrümmerte – weswegen sie zwei weitere Verwarnungen und schlussendlich Geldstrafen in Höhe von insgesamt 17.000 US-Dollar erhielt. Später warf Williams Ramos zudem Sexismus vor (mehr dazu hier).

Karikaturen in der Kritik

Es ist nicht das erste Mal, dass Karikaturen in Australien diskutiert werden. Vor etwa zwei Jahren veröffentlichte Cartoonist Bill Leak in der Zeitung The Australian eine Karikatur, die sich des Klischees des faulen, verantwortungslosen, alkoholabhängigen Aborigine bediente. Andrew Jakubowicz, australischer Akademiker und Professor für Soziologie an der University of Technology Sydney, sprach im Interview mit der BBC von einer langen Tradition des Rassismus in Australien, die unter anderem in derartigen Darstellungen Niederschlag und Fortsetzung finde.