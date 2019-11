Welche Pflanzen innen am besten wachsen

Bei genauer Überlegung sind Zimmerpflanzen sonderbar. Der Mensch entnimmt der Natur Gewächse, oft von weit weit weg, bevorzugt sind Tropen und Subtropen. Dann hält er sie als Solitär im Topf, es fehlt ihr an Umgebung und am perfekten Boden. Damit sie trotzdem überlebt, imitiert der Mensch das alles, stellt sie also auf das Fensterbrett oder nicht und versucht zu verstehen, was ein pH-Wert im Substrat ist. Er hält sie trocken oder feucht und füttert Nährstoffe. Gelingt die Übung, rühmt er sich damit, dass bei ihm in Floridsdorf etwas gedeiht, das im Dschungel sowieso wuchert.

Es gibt Theorien, dass es dabei um Naturnähe geht, die der zivilisatorische Mensch vermisst. Oder, dass Pflanzen noch immer Statusobjekte sind – nach den großen botanischen Expeditionen waren sie im 19. Jahrhundert dem Adel vorbehalten. Viele beschwören einfach das gute Wohnklima, das sie bescheren.

Wichtiger als das Warum ist ohnehin das Wie. Zimmerpflanzen sind Sonderfälle in der Botanik und keiner will, dass sie vergammeln. Das erreicht man etwa bei der beliebten Kalanchoe durch mäßige Wassergabe. Wie alle sukkulenten Pflanzen ist sie sehr genügsam und braucht im Winter nur alle vierzehn Tage einen Guss. Generell ist das „Flammendes Käthchen“ sehr umgänglich, die Temperatur darf irgendwo zwischen zehn und fünfundzwanzig Grad liegen, direkte Sonne ist okay, nur dunkel soll der Standort nicht sein. Und: Sie blüht, in vielen Farben. Wer die bei uns handelsüblichen Rot- und Orangetöne satthat, kann im Internet aus nahezu allen Farben wählen (z. B. auf www.kalanchoe.nl/de). Auch sehr blühfreudig sind die nach Bergen in Tansania benannten Usambara-Veilchen mit den pelzigen Blättern. Die sollten im Winter auch wenig gegossen werden, dürfen aber nie nie nie austrocknen.