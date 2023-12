Was ein Mann beim Sex fühlt

Sex und Gefühle? Darüber reden Männer eher ungern, sagt Christian Seidel. Der Autor will dieses Schweigen durchbrechen. In seinem Buch "Ich komme" (2018) schildert er explizit, was während des Sex im Mann vorgeht, und zwar in Körper, Kopf und Seele.

Der KURIER traf ihn in Wien zum Gespräch. Dabei erzählte er:

Was Männer und Frauen beim Sex fühlen

Warum Männer mehr über Gefühle und Sexualität sprechen sollten

Wie Sex mit "gefühlter Sexualität" zu etwas "grenzenlosem" wird

Welche Alternative zur Monogamie sich Seidel wünscht

KURIER: Sie haben fast drei Jahre als Frau gelebt. Was haben Sie dabei über das Mannsein gelernt?

Christian Seidel: Wenn wir in diesem Gespräch über Frau und Mann sprechen, sprechen wir ja stets über Klischees beziehungsweise über Begriffe, wie wir Empfindungen oder Identitätsgefühle beschreiben. Da beschreiben wir das eine als männlich, das andere als weiblich.

So betrachtet habe ich schon den starken Eindruck, dass wir Männer einen gehörigen Teil an Weiblichkeit und Frau in uns tragen. Ich würde spontan sagen, es sind 100 Prozent. Und dass ich das Männliche, also das, was ich als Mannsein empfunden habe, gar nicht mehr als meine Identität empfinde. Ich empfinde das Mannsein eher als Art Schablone oder Mechanismus. Die männliche Rolle grenzt das Weibliche aus, das ist meine generelle Erfahrung aus dieser Zeit. Indem man das Weibliche ausgrenzt, kann man aber kein besserer Mensch sein.

➤ Mehr lesen: Sexologin Roidinger erklärt: „Guter Sex ist kein Malen nach Zahlen“

Für mich ist Frausein eher das Menschsein als das Mannsein. Weil es vollständiger ist.

Was laut Seidel Männer und Frauen beim Sex fühlen