Warum Frauen mit Fotos ihrer Unterwäsche im Netz protestieren

Protestkundgebungen

Vor dem Gerichtsgebäude in Cork, in dem der Prozess stattfand und das Urteil gefällt wurde, legten am Mittwoch zudem Menschen als Ausdruck ihres Protests Unterhosen nieder. Um Solidarität mit Opfern von sexualisierter Gewalt zu bekunden und sich gegen Opferbeschuldigung aufzulehnen, zogen am selben Tag in Dublin Menschen im Rahmen einer Kundgebung durch die Straßen.