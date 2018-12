Warum es dieser Tage so viele Menschen in die Kirchen zieht

In der neuen Europäische Wertestudie von Regina Polak und Lena Seewann ( Uni Wien) habe ihn selbst überrascht, dass doch immerhin 37 Prozent der Befragten angaben, einmal im Monat oder öfter an Gottesdiensten teilzunehmen: „Und dieser Wert zeigt, die Menschen verändern ihre religiöse Praxis, aber sie beenden sie nicht.“ 63 Prozent bezeichneten sich in der Studie als „religiöse Menschen“, und 73 Prozent glauben an Gott.

Es sei auch kein Zufall, dass „auf den Weihnachtsmärkten mehr Engel herumschwirren als in allen Kirchen zusammen.“ Da schließe sich der Kreis: „Die Spuren der Engel sind ja die Boten der Transzendenz, wie es der Soziologe Peter Ludwig Berger gesagt. Es geht ein kleines Fenster des Himmels auf, wenn die Weihnachtsengel zu singen beginnen. “ In einer Umfrage, was Menschen heilig sei, seien „Freiheit“ und „Heimat“ an der Spitze gestanden, sagt Zulehner. „Der Erfahrungsort der Beheimatung ist eben die Familie – wobei den Menschen bewusst ist, wie verletzlich diese geworden ist.“