Die „Bootlegger“-Taschen von Boreasgear sind ein neues Taschenkonzept, das Ihnen mehrere Rucksäcke in einem bietet. Die Rucksackauswahl umfasst eine Trageaufhängung, an die drei verschiedene Rucksäcke angebracht werden können. Egal, ob Ausflüge, Radtouren oder Stadtspaziergänge – je nach Aktivität wählen Sie einen der dafür passenden Rucksäcke aus und befestigen ihn an der universellen Aufhängung. Darüber hinaus können Sie die Aufhängung genau an Ihren Körper anpassen und nahe oder etwas abgerückt von Ihrem Rücken tragen, je nach Lust und Laune. Für 200 Euro im Onlinehandel vorbestellbar. www.boreasgear.com