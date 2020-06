Der „HDR-GW66VE“-Camcorder von Sony ist ein kleiner, wasserdichter Offroad-Camcorder, der sich als ideale Begleitung für den nächsten Urlaub oder die Abenteuerreise eignet. Bis zu 10 Meter Wassertiefe und Temperaturen bis zu -10° C sind für das kleine Gerät kein Problem. Und sogar Stürze aus einer Höhe von 1,5 Metern hält die robuste Kamera aus. 50 Bilder pro Sekunde lassen sich in Full HD aufzeichnen und der Sensor unterstützt auch 20,4-Megapixel-Stillaufnahmen. Kostet 480 Euro und ist in wenigen Wochen erhältlich. www.sony.at