„Sun and Cloud“ nennt sich die erste Digitalkamera mit Solar- und Kurbelantrieb. Bei Sonnenlicht geben die Solarzellen am oberen Rand der 3-Megapixel-Kamera ausreichend Energie ab, um auch den kleinen LCD-Bildschirm zu betreiben. Und wenn das Wetter in unseren Breitengraden weiterhin solche Kapriolen schlägt und weit und breit keine Sonne zu sehen ist, lässt sich die videofähige Kamera auch per Kurbelbetrieb in Gang setzen. Das Gerät speichert seine Bilder auf SD-Karten und ist online für umgerechnet 200 Euro erhältlich. www.acgears.com