„Qumarion“ wurde auf der Basis einer kleinen Zeichenpuppe entwickelt und dient dazu, die Computer-Bearbeitung von 3D- Modellen wesentlich zu erleichtern. Die an der Puppe vorgenommenen physischen Veränderungen werden durch Sensoren an ihren Gelenken mittels USB an denComputer übertragen und somit zeitgleich an die Animation auf dem Bildschirm weitergegeben. Die japanische Erfindung beschleunigt und vereinfacht die Arbeit von Animationsdesignern oder jenen, die es noch werden wollen. Info unter: www.clip-studio.com