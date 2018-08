Um die Wette schwitzen: Meisterschaft für den besten Aufguss

Demnächst steht auch noch die Weltmeisterschaft für den besten Aufguss an – heuer geht es am Scharmützelsee in Deutschland heiß her (den See gibt es tatsächlich unweit von Berlin). Bei allen Wettbewerben gibt es allerdings ein strenges Reglement – so werden die Punkte danach vergeben, wie gut Aromen eingesetzt und Hitzegefühle gesteigert werden – die Gäste dürfen sich nicht unwohl fühlen. Der Aufgießer muss auch verschiedene Wedeltechniken beherrschen und zumindest kurzfristig beidhändig wedeln um die Jury zum Schmelzen zu bringen.

Zu heiß wurde es hingegen bei der finnischen Sauna-Weltmeisterschaft: Da ging es nicht um eine Aufguss-Show, sondern darum, wer es am längsten bei immer höheren Temperaturen aushält. Nach dem Tod eines mit Schmerzmitteln gedopten Finalisten beim Wettbewerb 2010 beschloss man, keine Meisterschaften mehr zu veranstalten. Im Gegensatz zur Aufguss-WM begann der Wettbewerb da aber bei 110 Grad Celsius.

Immerhin, einen Vorteil hat so eine Aufguss-Meisterschaft während der Hitzewelle: Die derzeitigen Außentemperaturen fühlen sich im Vergleich dazu fast an wie eine Abkühlung – aber auch nur fast.