Crossropes im Bodyblog: Kabelsalat für Springinkerl

Seit er im Internet Fitnessvideos und -Gruppen verfolgt, in denen sich Durchschnittsmenschen mit Seilspringen in Höchstform trainieren, ist er wie besessen davon – also von den Videos. Wie leichtfüßig da gehüpft wird, wie akrobatisch das Seil links, rechts, überkreuzt schwingt.

Im Selbstversuch sieht das etwas anders aus – das dicke, schwarze Kabel, äh, Springseil, heißt bei mir „Zehenbrecher“. Jede Umdrehung mit dem zwei Pfund (ca. 0,9 Kilo) schweren Ding ist ein Kraftakt. Wenn es einmal schwingt, klingt es, als hätte jemand eine Turbine angeworfen.

Seilspringen gewinnt vor allem deshalb wieder mehr an Bedeutung, weil es doppelt so viele Kalorien verbrennt wie Joggen. Statt einer Stunde laufen zu gehen, reicht also eine halbe Stunde springen. Mit dem dicken Seil geht’s sicher noch schneller – nur muss man das erst einmal schaffen.

Ich übe derweil lieber mit den leichten Modellen. Das Schöne daran: Wenn man dran bleibt, wird man schnell besser. Das Schlechte: Es ist trotzdem ein Kabelsalat.

Wenigstens rollt sich das Kabel vom Staubsauger auf Knopfdruck selbst ein.