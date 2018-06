Bodyblog: Rekordreife Schwingungen mit dem Hula-Hoop

Während Renate, ich und die anderen Workshop-Teilnehmer an unseren Hüftkreisen arbeiten, schraubt Marina am Schwierigkeitsgrad: Wir sollen beim Hoopen einmal im Kreis gehen. Ich sag nur so viel, Renate ist weiter gekommen als ich. Da merkt man, wie sehr Koordination und Tiefenmuskulatur beim Hoopen gefordert sind – erst gegen Ende der Stunde habe ich den Reifen so unter Kontrolle, dass er mir nicht schon beim ersten Schritt auf den Boden plumpst.

Macht nichts, denke ich mir und nehme mir ein Beispiel an Renate und den anderen. In Marinas Workshop geht es nicht darum, an seine Grenzen zu gehen, sondern um den Spaß an der Bewegung.

Und manchmal bricht man dabei seine eigenen Rekorde, so wie Renate.