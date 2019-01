Trump behauptete, zu Silvester zu arbeiten: Hat er gelogen?

Die Vorverurteilung des Präsidenten bekrittelte er im selben Atemzug scharf: "Jetzt warte ich nur noch darauf, dass Sie und der Rest Ihres Gefolges aufhören, falsche Schlussfolgerungen zu ziehen (…) oder das Presseteam anrufen, um nachzufragen."

Einen Fotobeweis für seine Behauptung blieb er seinerseits allerdings schuldig.

Trumps Twitter-Lügen

Trump war in der Vergangenheit wiederholt nachgewiesen worden, dass er per Twitter Unwahrheiten verbreitete. Im Juni 2018 hatte er in einem Tweet behauptet, die Kriminalität in Deutschland sei durch die Flüchtlingskrise insgesamt deutlich gestiegen. Tatsächlich ist die Zahl der Straftaten in Deutschland zwischen 2014 und 2017 gesunken.

Im August unterstellte er Barack Obama via Twitter ein Zitat, das dieser so nie geäußert hat. In derselben Woche musste sich das Staatsoberhaupt von seinem Wirtschaftsberater für einen weiteren fehlerhaften Tweet korrigieren lassen. Trump hatte getwittert, die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts in den USA sei erstmals seit mehr als 100 Jahren höher als die Arbeitslosenquote. Bei einer Pressekonferenz des Weißen Hauses erklärte Kevin Hassett später, dies sei nicht zutreffend.