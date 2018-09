Gesichtsentgleisung: Student stiehlt Trump bei Rede die Show

Schauplatz Montana: Am Donnerstag hielt US-Präsident Donald Trump in Great Falls eine leidenschaftliche Wahlkampfrede. Ein junger Mann im Publikum stahl dem Staatsoberhaupt allerdings die Show.

Als Trump dabei war, über seinen Wahlsieg zu sprechen, entglitten dem Mann, der später in US-Medien als Tyler Linfesty identifiziert wurde, die Gesichtszüge.

"Es ist schwierig, und umso schwieriger zu gewinnen. Für die einfache Mehrheitswahl, da geht man in drei oder vier Staaten und boom, boom, boom. Es ist wie der 100-Meter-Sprint im Vergleich zum Meilenlauf, man trainiert unterschiedlich", sagte Trump wörtlich.

Im Kern wollte er damit ausdrücken, dass es herausfordernder sei, die US-Wahl über Wahlmännerstimmen zu gewinnen als über die einfache Mehrheitswahl. Seine verschwurbelte, konfuse Formulierung schien Linfesty derart zu verwirren, dass er schlussendlich sogar "what?", also "was?", murmelte.