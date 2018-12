"Fox News" nennt Donald Trump versehentlich "David"

Wenn Donald Trump fernsieht, dann meist Fox News. Die Sympathie ist beidseitiger Natur: Kein anderer US-TV-Sender ist der Politik des Präsidenten gegenüber so wohlgesonnen. Einige Kritiker des Senders gehen sogar noch weiter: Fox News habe Trump groß gemacht, heißt es da.

Umso überraschender ist es, dass genau dem Trump-affinen Sender kürzlich ein peinlicher Schreibfehler im Zusammenhang mit Trump unterlief.

Aus "Donald" wird "David"

Passiert ist der Fauxpas in der Sendung "The Ingraham Angle", durch die US-amerikanische Moderatorin Laura Ingraham seit Oktober 2017 führt. In einer kürzlich ausgestrahlten Folge, in der man über die "Person of the Year", eine jährliche Auswahl von Personen, Gruppen, Ideen oder Objekten, die seit 1927 jährlich vom Nachrichtenmagazin Time veröffentlicht wird, berichtete, war in einer eingeblendeten Grafik der Name des Präsidenten falsch geschrieben.

Nicht ein bisschen falsch – sondern so richtig. Statt Donald hieß Trump plötzlich " David".