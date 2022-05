Tanzend auf TikTok: Kärntens LH Kaiser schwingt die Hüften

Politiker als Entertainer

Dass der SPÖ-Politiker die Videoplattform für sich entdeckt hat ist nichts Neues - schon seit 2020 lädt er Videos hoch. Besonders gern macht Kaiser offensichtlich Werbung für die Kärntner Seen, indem er sich beim Schwimmen filmen lässt, wie auch am 1. Mai, dem "Tag der Arbeit". Knapp 5000 Follower kann der Kärntner Landeshauptmann mittlerweile auf TikTok zählen. Mit seinem Tanz zu dem viralen Hit "My money don't jiggle jiggle" hat der österreichische Politiker vorgelegt. User "frieda_thechihuahua" meint: "Das muss ihm erst wer nachmachen".

Peter Kaiser ist nämlich nicht der einzige österreichische Politiker, der versucht, ein junges Publikum auf TikTok zu erreichen. Auch Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, ist dabei, genauso wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz, der mit seinem TikTok-Auftritt schon im vergangenen Sommer für etliche Reaktionen sorgte.