500.000 Aufrufe: Netz lacht über TikTok aus Wiener Neustadt

Warum genau dieser Clip es den Followern im Netz so angetan hat, ist auf den ersten Blick schwer zu sagen. Es könnte durchaus an der Nähe liegen, die meisten der Follower scheinen selbst in Wiener Neustadt zu wohnen. In den Kommentaren wird der Tänzer jedenfalls schon als "Österreichischer Michael Jackson" gefeiert. "Wiener Neustadt in einem Video erklärt", kommentiert ein anderer User.

Unter den Wiener Neustädtern wird außerdem heftig debattiert, wer denn der Tänzer auf dem Video ist. "Noch nie gesehen den Hawi" oder "Wohne seit 16 Jahren dort, aber hab den noch nie gesehen", schreiben einige der Follower. Spekulationen gibt es aber bereits en masse: "Der Typ war glaub ich mal mein Basketball Trainer hahah" oder "Ist das nicht der Barkeeper von Two monkeys"?. Was auch immer den Reiz des Clips ausmacht, die Wiener Neustädter beschäftigt die Suche nach dem jungen Mann sicher noch länger.