Struwwelpeter-Syndrom: Der kleine Bub mit den unkämmbaren Haaren

Seinen Fans gefällt es. Die von Mama Katelyn betriebene Instagramseite "uncombable-locks" hat knapp 30.000 Follower. Unter den Bildern und Videos finden sich ausschließlich positive Kommentare: "Meine Tochter sagte gerade 'Mama, er sieht aus wie ein Rockstar!' Und sie hat immer recht!" oder "An einem dunklen Tag ist euer kleiner Junge wie ein Sonnenstrahl. Er ist so süß und hat so viel Persönlichkeit".

Im Internet Freude zu verbreiten, war ein großes Anliegen von Locklans Mutter: "Unsere wichtigste Botschaft ist zu feiern, was dich anders und außergewöhnlich macht. Außerdem wollen wir Aufmerksamkeit für das Syndrom der unkämmbaren Haare schaffen und so hoffentlich mehr Information darüber bekommen."

Beste Voraussetzungen, dass Locklan seine unzähmbaren Wuschelhaare selbstbewusst zu tragen weiß. Wird er ihrer doch einmal überdrüssig, muss er nur abwarten - in der Pubertät legen sich die Symptome normalerweise und der Struwwelpeterkopf wird wieder kämmbar.