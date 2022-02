Brillenwerbung sorgt für Begeisterung im Netz

Die Reaktionen sind eindeutig: "Ich liebe, liebe, liebe diesen Werbespot ❤️😍❤️ Wie schön wäre es, wenn jedes Kind so sein könnte wie es möchte und ausleben dürfte was es liebt. Das ist so viel Lebensfreude und sagt neben dem Werbezweck so viel mehr aus. Großartig ❤️" - "Großes Kino!!! Ihr habt euch selbst übertroffen. Die beste Werbung seit langem." - "Was für ein toller Junge, ich liebe diese Werbung mit ihm!"