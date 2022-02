Putins riesiger Tisch: Woher er stammt und warum er für Belustigung sorgt

Sechs Meter lang, drei mächtige Stützen und eine weiß-goldene Tischplatte verziert mit rankenden Blättern: Der riesige Tisch, an dem der russische Präsident Wladimir Putin kürzlich den französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz empfing, sorgt weltweit für Aufmerksamkeit. Bei den Gesprächen über die Ukraine-Krise stellte Russland seine Gäste vor die Wahl: entweder ein PCR-Test nach russischen Methoden oder ein Treffen mit fünf Meter Abstand. Beide Staatsgäste entschieden sich für Letzteres und landeten an einem Ende des monströsen Tisches. Putin saß ihnen mit sechs Meter Abstand am anderen Ende gegenüber.

Die Szene, in der Putin und Macron so weit von einander entfernt sitzen, sorgte in kurzer Zeit für unzählige Memes in den sozialen Medien. Die bearbeiteten Bilder zeigen den ungewöhnlich großen Tisch etwa als Eisbahn, Tennisplatz, Wippe, Poledance-Bar, als buntgedeckte Tafel aus Alice im Wunderland oder als jenen Tisch, der für das letzte Abendmahl verwendet wurde. Der große Abstand zwischen den beiden Staatschefs sorgte für Belustigung: Macron wurde etwa mit einem Megaphon in der Hand dargestellt.