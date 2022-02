von Maren Kaps

"They call me hell, They call me Stacey, They call me Her, They call me Jane, That's not my name, That's not my name" und schon sitzt der 2008er Ohrwurm von den Ting Tings im Kopf. Das Lied erlebt gerade ein Revival unter Hollywoods Elite – besonders unter denen, die zur Erscheinungszeit des Songs ihr Karriere-Hoch feierten.

Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Jessica Biel, Eva Longoria, auch Jennifer Garner: Sie alle schwelgen auf TikTok und Instagram in Erinnerungen an ihre fiktiven Hollywood-Ichs. Statt den Bezeichnungen aus dem Lied fügen sie in die Clips ihre Filmrollen ein und verweisen darauf "That´s not my name"!