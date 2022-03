Dreijährige Skifahrerin sorgt mit witzigen Videos für Tiktok-Hit

1,8 Millionen Mal geklickt

Gefilmt wird der kleine Skistar von seinem Vater, der die Videos online stellte. Seither verbreiten sie sich weltweit, allen voran auf Tiktok und Instagram. Das bekannteste Video, in dem sie durch einen Parcours für Kinder fährt und dabei die Figuren am Pistenrand begrüßt, wurde auf Tiktok 1,8 Millionen Mal angeklickt. Mit ihren süßen Kommentaren, die über ein Mikrofon am Helm des Mädchens aufgenommen werden, eroberte sie das Herz der Tiktoker.