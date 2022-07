Das Paar ist nach ihrer einst abgesagten Hochzeit und darauffolgenden Trennung im Jahr 2003 nun also tatsächlich verheiratet – fast zwanzig Jahre nach ihrem ersten Versuch. „Mir ging es noch nie besser“, erzählt Hollywoodstar Lopez der Presse. Viele freuen sich mit Bennifer (wie das Paar genannt wird) über das zumindest vorläufige Happy End, Tausende Glückwünsche sind auf ihrem Instagram-Account zu lesen.

Paartherapeutin Stefanie Körber versteht die Anteilnahme: „Dieser zweite Anlauf macht uns Mut und Hoffnung. Niemand ist so verblendet, sich direkt mit diesen Bekanntheiten zu vergleichen. Aber es ermutigt uns, nicht allzu sehr in Beziehungsschablonen zu denken.“ Dass die erste Beziehung auch die Letzte sein soll zum Beispiel, dass eine Liebe in älteren Jahren nicht mehr so romantisch ist oder ein zweiter Versuch keine Chance hat. „Die beiden haben eine sehr reife Liebe, das ist ein längerer Prozess.“

Dafür sei auch das späte und wiederholte Heiraten gut gewesen. „Wir treffen selten beim ersten Mal. Nicht in Sachen Kleidung, nicht in Sachen Frisur, nicht in Sachen Einrichtung; warum soll das in der Liebe anders sein?“ Denn: „Liebe muss man lernen“, ist sich Körber sicher, die auch Beziehungsratgeber (LiebesErklärung: So gelingt ihre Beziehung, Ueberreuter) verfasst.