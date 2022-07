Nach ihrer Hochzeit am Wochenende in Las Vegas sind Ben Affleck und Jennifer Lopez in die Flitterwochen gejettetet. Das Paar befindet sich aktuell in Paris, so Medienberichte. Die erste Reise als Mr. and Mrs. Affleck fĂĽhrte die beiden Turteltauben demnach in die Stadt der Liebe.

Affleck und Lopez: Romantisches Abendessen in Paris

Page Six veröffentlichte Fotos, auf denen die Sängerin und der Schauspieler Hand in Hand durch Paris schlendern. Lopez präsentierte sich dabei in einem roten Kleid mit tiefem Ausschnitt, während ihr neuer Ehemann einen dunklen Anzug trug.