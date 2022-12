Das sind die besten Songs 2022 laut Ex-US-Präsident Barack Obama

Die 41-Jährige ist mit ihrem Song "Break My Soul" vertreten, genauso wie die 34-jährige R&B-Künstlerin Lizzo mit "About Damn Time" - beide Songs sind Grammy-Kandidaten. Falls Ihnen der Song "Titi Me Pregunto" (Anm: Tantchen hat mich gefragt) von Bad Bunny nichts sagt: Dieser stammt vom meist gestreamten Sänger des Jahres. Die Musikrichtung des Künstlers aus Puerto Rico wird als Latin trap und Reggaeton bezeichnet.

Obwohl Obamas Liste stark auf Nord- und Südamerika sowie auf die Karibik konzentriert ist, gibt es mit der spanischen Sängerin Rosalia und ihrem Lied "Saoko" auch einen musikalischen Export aus Europa. Die Sängerin ist aber nicht zum ersten Mal auf der Liste von Obama: Bekannt wurde die katalanische Künstlerin mit ihrer Mischung aus Flamenco-Elementen und Pop. Ihr drittes Studioalbum "Motomami" erreichte die Top 40 in den USA.

Falls Ihnen der Musik-Geschmack des Ex-Präsidenten nicht zusagt, dann gibt es auf Twitter auch eine Liste für seine Lieblings-Filme des Jahres.