Dieses Lied beruhigt vor einer OP genauso wie ein Medikament

Die Forscher ermittelten vor der Gabe des Beruhigungsmittels bzw. vor dem Hören des Liedes das Ausmaß von Angst und Beunruhigung in beiden Gruppen - einerseits durch spezielle Testverfahren, andererseits durch das Messen von Werten wie Blutdruck oder Herzfrequenz.

Danach wurden die Tests dann ein zweites Mal durchgeführt.

In beiden Gruppen zeigten sich ähnlich positive Effekte. Die Teilnehmer in beiden Gruppen waren in gleichem Ausmaß ruhiger, entspannter und weniger ängstlich und unsicher. Das Hören der Musik und das Beruhigungsmittel hatten also weitgehend dieselbe Wirkung.