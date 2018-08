Traumjob: Katzensitter auf griechischer Insel gesucht

"Sie haben 55 Katzen in Ihrer Obhut und müssen in der Lage sein, sie alle zu überblicken, zu füttern und medizinisch zu behandeln." So lautet die Jobbeschreibung des "God's Little People Cat Rescue", ein Tierheim für Katzen auf der griechischen Insel Syros.

Dessen Besitzerin sucht für die Zeit ihrer Abwesenheit ab November einen bezahlten Katzensitter. Dieser sollte bereits im Oktober mit der Tätigkeit starten, wobei die ersten zwei bis vier Wochen als ehrenamtliche Einarbeitungszeit gelten, die Unterkunft ist jedoch kostenlos. Die Bewerbungsphase läuft noch bis Ende August.