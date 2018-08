Weltkatzentag: Stars, die vernarrt in ihre Stubentiger sind

Während manche dazu neigen, Katzenliebhaber zu stigmatisieren ("Du bist also eine Katzenperson"), verstehen eben diese Menschen die endlose Persönlichkeit und hart verdiente Liebe dieser pelzigen, kleinen Tiere. Außerdem waren Ikonen wie Audrey Hepburn, Marilyn Monroe und Brigitte Bardot allesamt Katzenmenschen. Ist man diesen kleinen Fellnasen erst einmal verfallen, befindet man sich also in bester Gesellschaft.

Schabernack mit Katzen

Zahlreiche Promis haben Katzen. Nicolas Cage soll einmal mit seiner Hauskatze Lewis "magische" Pilze genommen. Cage erzählte später gegenüber Moderator David Letterman: "Ich erinnere mich, dass ich stundenlang auf meinem Bett lag und Lewis auf dem Schreibtisch neben meinem Bett saß und wir uns stundenlang anstarrten - ohne uns zu bewegen, uns nur gegenseitig anstarrend."

Katzennarren

Queen Frontmann Freddie Mercury liebte seine Katzen so sehr, dass er Berichten zufolge sogar mit ihnen telefonierte, wenn er auf Tour war. Der Komiker Michael Showalter schrieb ein Buch über seine große Liebe zu Katzen mit dem klingenden Titel "Guys Can Be Cat Ladies Too". Andere Promi-Katzen-Liebhaber wie Drew Barrymore und Ed Sheeran posten regelmäßig Fotos ihrer Stubentiger auf Instagram, letzterer hat seinen pelzigen Mitbewohnern sogar einen eigenen Instagram-Account eingerichtet.

"Katzenkritiker"

Oscarpreisträgerin Meryl Streep verlässt sich bei der Rollenauswahl sichtlich auf die Spürnase ihrer kleinen Fellnase: So hat sie schon des öfteren in Interviews erwähnt, dass sie ihrer Hauskatze gesprochen regelmäßig Drehbücher vorlese um an ihrer Reaktion zu erkennen, ob das Drehbuch gut ist oder nicht. "Tabby" sei auch ihr größter Kritiker.

Zum heutigen Weltkatzentag (#InternationalCatDay 😻) zeigen wir die größten prominenten Katzenliebhaber: