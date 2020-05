Internet-Initiative für "gläsernen Staat"

"Im ersten Schritt ist uns wichtig, so viele Unterstützer wie möglich zusammen zu bringen. Mehr als 1.000 Unterstützerinnen und Unterstützer in den ersten 24 Stunden - das hat uns unheimlich gefreut", sagtJosef Barth zur futurezone . Das Feedback sei gewaltig. "Je mehr unterschreiben, desto besser. Und je früher man unterschreibt, desto besser." Das Unterzeichnen wird den Unterstützern leicht gemacht und ist nach dem Ausfüllen von Name und E-Mailadresse in weniger als einer Minute erledigt. Danach erhalten die Unterstützer eine Dankes-E-Mail, in der auch darum gebeten wird, die Aktion auf Social-Media-Plattformen wieFacebook undzu bewerben.

Transparenzgesetz.at verfolgt im Wesentlichen zwei Anliegen: Einerseits will die Bürgerinitiative "ein umfassendes Recht auf Information und Einsicht in die Akten der Verwaltung" erreichen. Darüber hinaus spricht man sich für eine Veröffentlichungspflicht für Behörden aus. "Behörden sollen Verträge, Dokumente und Daten von sich aus online stellen, veröffentlicht in einem zentralen Informationsregister, kontrolliert von einem unabhängigen Beauftragten für Informationsfreiheit und Datenschutz", heißt es auf der Webseite.