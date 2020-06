Transparenzpaket im Reality-Test

Erfasst von der Meldepflicht bei Parteispenden sind Parteien, Vorfeldorganisationen und wahlwerbende Personen.

Keine Meldepflicht besteht für Zahlungen an einzelne Parteifunktionäre, Mitarbeiter von Parteien oder gar Minister. "Wenn ein Unternehmen einem Parteichef den Privatsekretär bezahlt oder einem Regierungsmitglied die Homepage finanziert (z. B. die Causa Karl-Heinz Grasser, Anm.) , so ist das nach derzeitigem Stand keine Parteispende – eine klare Gesetzeslücke", sagt Fiedler. Auch größere Bargeldzahlungen an Minister sind nicht vom Gesetz erfasst.