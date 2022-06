Fett aus dem Winterschlaf: Das Wettfressen der Bären in Alaska

Nach dem Winter ist vor dem Winter - das wissen auch die Braunbären im Katmai Nationalpark in Alaska. Gerade eben erst aus dem monatelangen Winterschlaf erwacht, sind sie schon wieder dabei, sich eine gesunde Speckschicht anzufressen. Überlebensnotwendig, schließlich müssen sie den ganzen Winter ausschließlich davon zehren. Kommen sie schließlich in der wärmeren Saison aus ihren Höhlen, sind sie deutlich erschlankt und haben bis zu 40 Prozent ihres Körpergewichts verloren.

Kein Wunder also, dass es sie direkt an den Brooks River zieht, um dort fangfrischen Lachs, der dort auf dem Weg zu seinen Laichplätzen unterwegs ist, zu verzehren - und zwar so viel wie möglich. Dieses Schauspiel wird alljährlich von extra zu dem Zweck aufgestellten Nationalparkkameras eingefangen und via Livestream an ein bärophiles Publikum ausgestrahlt.