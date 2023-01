Das ist Spike, der offiziell älteste Hund der Welt

In den vergangenen 14 Jahren wurde Spike zu einem geliebten Familienmitglied, das sich vor allem mit Kimballs Enkeln gut versteht. Mittlerweile sei er fast blind und taub und verbringe seine Zeit am liebsten mit vertrauten Menschen. Außerdem besuche er gerne die anderen Tiere auf ihrem Bauernhof, sagt seine Besitzerin. Sein Lieblingsessen: Braunschweiger mit Käse.

So idyllisch war sein Hundeleben nicht immer: Immer wieder war er von anderen, größeren Hunden angegriffen und lebensbedrohlich verletzt worden. Trotz geringer Überlebenschancen kämpfte er sich laut Kimball jedes Mal ins Leben zurück und war dann noch stärker als zuvor.

Geheimnis eines langen Lebens

Als Kimball Pebbles, einen früheren Rekordhalter, im Fernsehen sah, realisierte sie, dass ihr Spike noch älter sei. Seit 7. Dezember 2022 ist er nun offiziell der neue Titelträger. Der bisheriger Rekordhalter starb am 15. November 2022 mit 22 Jahren und 52 Tagen.

Spike werde nun in seiner Familie als Berühmtheit angesehen. Warum er so alt wurde? "Ich glaube, nachdem er zuerst so ein schreckliches Leben hatte, macht er nun das Beste aus jedem Tag."